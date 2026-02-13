ベリンガムは当初は4週間と見込まれていた

スペイン1部レアル・マドリードに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、負傷によって日本代表との親善試合の欠場が懸念されている。

英メディア「BBCスポーツ」は現地時間2月12日、「親善試合出場は危ぶまれている」と伝えている。

ベリンガムは現地時間2月1日に行われたラージョ・バジェカーノ戦に先発出場したが、左ハムストリングを痛めて前半10分に負傷交代。当初は4週間の予定だったが、予想以上に状態は重かったようだ。同メディアは「現時点では、彼の欠場期間はより長くなると予想されており、新たな回復期間は6週間から8週間となる可能性がある」としている。

イングランドは3月31日に日本代表とウェンブリースタジアムで対戦予定。「これらの懸念が現実となれば、ベリンガムは3月末に行われるイングランドのウルグアイ（未発表）および日本との親善試合までに自分のコンディションを証明する時間はほとんどなくなる」と伝えている。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督はベリンガムのコンディションについて言及。「クラブは彼の回復に何週間かかるかという見通しについてはやや慎重な姿勢だ。私たちが知っている限り、彼は決断力があり、非常にプロフェッショナルです。3月に私たちと一緒にいられるように、あらゆる努力をしてくれるでしょう。もちろん連絡を取り合っていますし、それは普通のことです。彼の幸運を祈っています。彼のためにできることは何でもするし、私たちは彼を助け、支えていきます。時間とのちょっとした競争です。個人的には楽観的だが、確信はない」と話した。

ベリンガムはイングランド代表でも中心的な存在で、ここまで通算46試合に出場している。だが代表では最近得点できていないことから、同メディアは「チーム内でのポジションはここ数か月議論の対象となっており、アストン・ビラのモーガン・ロジャースが10番の役割で先発することが多い」としている。W杯でもキープレーヤーと期待されるイングランドのスター選手は、森保ジャパンとの試合に間に合うだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）