『悪魔城伝説』のその後を描くシリーズ最新作『キャッスルヴァニア ベルモンドカース』が2026年発売決定
2026年9月に40周年を迎える「Castlevania」シリーズより、40周年記念企画の第1弾となる最新作『Castlevania: Belmont’s Curse（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）』が発表された。発売は2026年を予定。
【動画】『キャッスルヴァニア ベルモンドカース』アナウンストレーラー
本シリーズは、1986年にファミリーコンピュータディスクシステム向けに第1作目『悪魔城ドラキュラ』を発売し、独特の世界観や美麗なビジュアル、クラシカルで荘厳なBGMなどが人気を博した。100年の眠りから蘇るドラキュラ伯爵と、ヴァンパイアハンター一族であるベルモンド家を中心とした英雄たちの壮絶な死闘を描いたシリーズで、長年にわたり国内外で愛され続けている。
『キャッスルヴァニア ベルモンドカース』の舞台は、『悪魔城伝説』の23年後となる1499年。フランスの都パリは、突如現れた魔物の群れに襲われていた。危急を知らせる鐘が鳴り響く中、トレバー・ベルモンドの後継者は、聖なる鞭“ヴァンパイアキラー”を手にこの災禍に立ち向かうこととなる。彼女は果たして、パリを救うことができるのか――。
開発は「KONAMI」「Evil Empire」「Motion Twin」との共同開発となっており、今回公開されたアナウンストレーラーでは、重厚な音楽をバックに鞭を駆使したアクションや強敵たちとのバトルが確認できる。
さらに、本作のほかにもシリーズ40周年記念企画として、今後もさまざまな展開が予定されているとのこと。
『Castlevania: Belmont’s Curse（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）』は、PS5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch／PC（Steam）向けに2026年発売予定。
