数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ホラー映画の金字塔『チャイルド・プレイ』の主人公「チャッキー」のアートを使用したコットン巾着が登場。

シークレットを含む全6種のデザインで、コレクションと普段使い両方にぴったりな「ブラインド 巾着M」がラインナップされています☆

スケーター『チャイルド・プレイ』ブラインド 巾着M

価格：

単品 1,155円（税込）

内容：全6柄のうちランダムで1枚入り ※中身は選べません

ブラインド 巾着M BOX（全6柄入り）6,930円（税込）

内容：巾着6枚入り（全6柄×各1枚） ※1BOXで全種類揃うコンプリートセットです

サイズ：約 横155×縦170mm

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国のファンシーショップ、雑貨店、量販店など

1988年の公開以来、世界中のホラーファンを魅了し続けている『チャイルド・プレイ』シリーズ。

そのアイコンである「チャッキー」の、「Good Guys」人形としての愛らしさと、殺人鬼としての狂気という二面性を表現したデザイン巾着が登場しました。

近年、Z世代を中心に「平成レトロ」や「海外ポップカルチャー」への注目が集まる中、エッジの効いたデザインを日常に取り入れたいというニーズに応えるグッズです。

巾着には、中身が見えない「ブラインドパッケージ」を採用。

何が出るか分からない高揚感を気軽に楽しめる「単品販売」と、シークレットを含む全デザインを一度にコレクションできる「BOXセット」が用意されています☆

ポイント1）世界観を凝縮した全6種類のアートワーク

内容：全6柄（シークレット1柄含む）

ポップで毒のある「チャッキー」の世界観を、多彩なデザインで表現。

鮮やかなイエローやレッドを基調としたデザインから、ダークなブラック、総柄デザインまで、その日の気分に合わせて使い分けが可能です。

特に注目すべきは、パッケージ裏面に「？」と記されたシークレットデザイン。

ファンの心をくすぐる、隠されたデザインに出会える楽しみが提供されます。

Peeking Chucky（イエロー）

存在感あるカラーに仕上げられたイエロー。

破れた隙間から、邪悪な表情の「チャッキー」が覗くインパクト抜群のデザインです。

Free Hugs（クラフトカラー）

こちらをじっと見つめる「チャッキー」をデザインしたクラフトカラー。

「Free HUGS」の看板を持ちながらも、顔には返り血のようなペイントが施されたアートです。

Neon Graffiti（ブラック）

お座りポーズの「チャッキー」をレイアウトしたブラック。

暗闇に浮かび上がるようなネオンカラーとグラフィティロゴで、ストリート感を演出しています。

Weapon Pattern（ネイビー）

劇中で「チャッキー」が使用していた凶器をレイアウトしたネイビー。

作中に登場するハサミやナイフなどの凶器が、ポップな総柄として落とし込なれています。

No More Mr. Good Guy（レッド）

「もういい人（Good Guy）はやめた」というメッセージを配したレッド。

メッセージと共に、「チャッキー」の瞳がこちらを見つめる迫力ある構図です。

Secret（シークレット）

開封するまでお楽しみのシークレット柄もラインナップ。

開封するまで分からない、特別なデザインが1種含まれています。

ポイント2）実用性を追求した「Mサイズ」と「綿100％」素材

デザイン性だけでなく、日用品メーカーとしてのこだわりを機能面にも詰め込まれています。

サイズは横155mm×縦170mmのMサイズに設定。

バッグの中で散らばりやすいモバイルバッテリーやケーブル類、コスメ用品、除菌グッズなどをまとめるのにぴったりなサイズ感です。

素材には手触りの良い綿100％を使用。

天然素材のため、汚れても洗濯（手洗い推奨）ができ、清潔に保ちながら長く愛用できます。

ポイント3）安心と信頼の日本製

生地の選定から縫製まで、品質管理の行き届いた日本国内で実施。

毎日使うものだからこそ、縫製の丈夫さや仕上がりの美しさにこだわっています。

「MADE IN JAPAN」の確かな品質で、自分用としてはもちろん、ホラー映画好きな友人へのプチギフトとしてもおすすめです。

おすすめの利用シーン

・ガジェットポーチとして：充電器やイヤホンなど、無機質になりがちなデジタル小物を個性的に収納できます。

・コスメポーチとして：リップやコンパクトミラーなど、身だしなみグッズをスマートに携帯できます。

・お菓子入れとして：キャンディやガムなどを入れて、デスク周りのアクセントに。

・コレクションとして：そのまま飾っても絵になるデザインのため、インテリアの一部としても楽しめます。

ホラー映画の金字塔『チャイルド・プレイ』の主人公「チャッキー」のアートを使用した日本製コットン巾着。

スケーター『チャイルド・プレイ』ブラインド 巾着Mは、スケーター公式オンラインショップ、全国のファンシーショップ、雑貨店、量販店などで販売中です。

Chucky Franchise © Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 狂気とかわいさが同居する「チャッキー」柄！スケーター『チャイルド・プレイ』ブラインド 巾着M appeared first on Dtimes.