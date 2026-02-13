フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ五輪５位と活躍した町田樹さんが、解説陣の集合ショットに登場した。

フィギュアスケートペアの元日本代表・高橋成美さんが１３日までにインスタグラムを投稿し「ミラノコルティナ五輪２０２６フィギュアスケート競技 解説者のチームメイト！」とつづり、町田さんと２０１０年バンクーバー、１４年ソチ五輪代表の鈴木明子さんの３人で記念撮影した。

かつて活躍した３人にフォロワーは大興奮。「この３人が解説に加わってるなんて、感動の再来」「みなさん選手の頃から応援していたのが、今や立派な解説者になられて、感慨深いです」と歓喜した。

中でも町田さんに注目が集まり、「当時、あの電撃引退まで私の現役最推しは町田さんでした」「うわー、町田くん！最推しスケーターだったから引退がショックだったけど、またこうしてフィギュアスケートに関わってくれてるの嬉（うれ）しいです」の声が寄せられた。

“本職”ではないアイスダンスの解説を担当し、的確で分かりやすい説明が大反響だった町田さん。２０１４年１２月に現役引退し、１８年１０月にプロスケーターを引退した。現在は国学院大学人間開発学部健康体育学科の准教授である。ネットは現在の肩書に「見事な転身」「いまや国学院大学准教授」「すごすぎる」とびっくり。また見事なアイスダンスの解説に関しては「町田樹氏、シングル選手だったのに、アイスダンスの解説してて、すごいな。どんだけ勉強したんだろ」と感心していた。