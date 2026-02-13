乃木坂46・一ノ瀬美空、空想がグラビアで実現 『EX大衆』表紙＆巻頭に登場
乃木坂46の一ノ瀬美空が16日の月刊アイドル誌『EX大衆』3月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】透明感あふれるビジュアルの乃木坂46・一ノ瀬美空
5thアルバム『My respect 』を1月に発売し、2月は21日・22日の『Coupling Collection 2022-2025』、23日・24日の5thALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」と4日間のライブを控え、2026年もスタートから勢いが止まらない乃木坂46。その乃木坂46の中でも、5期生の一ノ瀬は中枢メンバーとして活躍する。
約2年半続いた『EX大衆』の人気連載「一ノ瀬美空の空想ダイアリー」が最終回を迎える今号は、スペシャル企画として、みーきゅんが空想する世界をグラビアで実現。「猫になりたい」、「ロックな衣装を着てみたい」など、初めて見られるみーきゅんの姿や「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外なみーきゅんワールドまで誌面で再現した。ここでしか見られないコンセプチュアルな巻頭グラビアは必見。
ロングインタビューでは、常にポジティブで挑戦し続ける真摯な姿や、個人としての活動への向き合い方、先輩、同期の5期生、初めてできた後輩6期生との関係性など、たっぷりと語っている。
その他、グラビアには6期生・大越ひなのが登場。知れば知るほど興味や趣味の幅が広く、魅力的な大越が映し出されている。インタビューには林瑠奈×池田瑛紗、川端晃菜×鈴木佑捺が登場。乃木坂46大特集の1冊に仕上がっている。
【写真】透明感あふれるビジュアルの乃木坂46・一ノ瀬美空
5thアルバム『My respect 』を1月に発売し、2月は21日・22日の『Coupling Collection 2022-2025』、23日・24日の5thALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」と4日間のライブを控え、2026年もスタートから勢いが止まらない乃木坂46。その乃木坂46の中でも、5期生の一ノ瀬は中枢メンバーとして活躍する。
ロングインタビューでは、常にポジティブで挑戦し続ける真摯な姿や、個人としての活動への向き合い方、先輩、同期の5期生、初めてできた後輩6期生との関係性など、たっぷりと語っている。
その他、グラビアには6期生・大越ひなのが登場。知れば知るほど興味や趣味の幅が広く、魅力的な大越が映し出されている。インタビューには林瑠奈×池田瑛紗、川端晃菜×鈴木佑捺が登場。乃木坂46大特集の1冊に仕上がっている。