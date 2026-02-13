眉山のせいで顔がキツく見えてます！NGな眉山の直し方

こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。「眉毛を整えているはずなのに、なぜかキツく見える…」そんな風に感じたことはありませんか？実はその原因、眉山の形かもしれません。今回はキツく見えてしまう眉の直し方をご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

POINT1：眉山は「角」じゃなくて「なだらか」を意識

眉山がカクッと折れていると、一気に強め顔に見えてしまいます。

眉山に頂点を作ろうとしすぎず、丸みのあるカーブを意識してつなげるのが正解です。

POINT2：眉山の位置が外すぎ・内すぎはNG

眉山は位置によって印象が変わります。

・外すぎる → きつく＆不機嫌そう

・内すぎる→ 怒って見える

黒目外側〜目尻手前くらいが1番よいバランスです。

尖って見える人は、位置がズレてる率高めなので、ぜひ眉山の位置を見直して見てください。

POINT3：眉山の下を削りすぎない

眉山を作ろうとして下側を削りすぎると、尖り眉の原因になります。

直す時は下記の点に注意してください。

・下はあまり触らない

・上側を少し足して丸める

これだけで一気に柔らかい印象の眉になります。

POINT4：パウダーで「ぼかす」

眉をアイブロウペンシルだけで仕上げると、線が目立ってキツさが倍増してしまいます。

眉山は下記の点に注意してメイクしましょう。

・アイブロウパウダーでふんわりさせる

・エッジをぼかす

眉山だけ薄めを意識すると今っぽい眉になります。

いかがでしたか？眉山は「足す・引く」よりも、角を和らげるだけで印象が大きく変わります。

ぜひ明日のメイクから、眉山の描き方を少し意識してみてください。