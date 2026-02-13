眉山のせいで顔がキツく見えてます！NGな眉山の直し方
こんにちは、アイブロウアドバイザーのasami.tです。「眉毛を整えているはずなのに、なぜかキツく見える…」そんな風に感じたことはありませんか？実はその原因、眉山の形かもしれません。今回はキツく見えてしまう眉の直し方をご紹介します。
POINT1：眉山は「角」じゃなくて「なだらか」を意識
眉山がカクッと折れていると、一気に強め顔に見えてしまいます。
眉山に頂点を作ろうとしすぎず、丸みのあるカーブを意識してつなげるのが正解です。
POINT2：眉山の位置が外すぎ・内すぎはNG
眉山は位置によって印象が変わります。
・外すぎる → きつく＆不機嫌そう
・内すぎる→ 怒って見える
黒目外側〜目尻手前くらいが1番よいバランスです。
尖って見える人は、位置がズレてる率高めなので、ぜひ眉山の位置を見直して見てください。
POINT3：眉山の下を削りすぎない
眉山を作ろうとして下側を削りすぎると、尖り眉の原因になります。
直す時は下記の点に注意してください。
・下はあまり触らない
・上側を少し足して丸める
これだけで一気に柔らかい印象の眉になります。
POINT4：パウダーで「ぼかす」
眉をアイブロウペンシルだけで仕上げると、線が目立ってキツさが倍増してしまいます。
眉山は下記の点に注意してメイクしましょう。
・アイブロウパウダーでふんわりさせる
・エッジをぼかす
眉山だけ薄めを意識すると今っぽい眉になります。
いかがでしたか？眉山は「足す・引く」よりも、角を和らげるだけで印象が大きく変わります。
ぜひ明日のメイクから、眉山の描き方を少し意識してみてください。