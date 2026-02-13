専用より使い勝手良いかも…100均の車用品売り場で見つけた隠れた名品
商品情報
商品名：車内用マルチブラシ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480927244
車用品売り場で見つけた小さなブラシを試してみた！ダイソーの『車内用マルチブラシ』
ダイソーの車用品売り場をひと通り眺めていたとき、ふと目に留まったブラシ。
車内掃除用として並んでいましたが、形をよく見ると先端がかなりスリムで、毛足もやわらかそう。
これは車専用で終わらせるには惜しいかも…と思い、試しに購入してみました。
ブラシは極細のナイロン毛。
触るとやわらかいのに、少し粘りがあります。
この粘りがあるおかげで、掃除したい箇所を軽くなでるだけでホコリをよく絡め取れます。
毛が硬すぎないので、素材を傷つけにくいのも安心ポイントです。
細い隙間や溝の掃除に大活躍！
『車内用マルチブラシ』は、複雑な構造の家電やインテリアの掃除に最適です。
エアコンの吹き出し口やスイッチまわりなど、指やクロスでは届きにくい場所を狙いやすいです。
筆者は洗濯機まわりの掃除に使っています。
洗濯機の操作パネルのフチやゴムパッキンのまわりなど、ホコリが溜まりやすいのに掃除しづらい場所が意外と多く、そんなときこそ、このブラシの出番！
ブラシを溝に沿って滑らせると、毛先が自然に入り込み、気になるホコリをしっかりかき出せます。
細かい部分にも無理なく届くので、細い隙間や溝の掃除にとても便利。
これまで見て見ぬふりをしていた汚れもキレイさっぱり取り除くことができました！
ホコリが多く溜まっている場所では、掃除機と一緒に使うのがおすすめ。
ブラシで汚れを浮かせながら、すぐ横で掃除機を当てるイメージです。
ブラシに絡んだホコリをその場で吸い取れるので、周囲に舞いにくく、掃除後もスッキリ。
あわせてご紹介したいのが、同じくダイソーの「回転式ほこり取り」。
一見すると昔ながらのエチケットブラシですが、ワンプッシュでブラシ面が回転する仕組みで、右手でも左手でも使いやすい作りです。
本来は衣類用ですが、軽く湿らせて使うと、網戸や玄関タイルの掃除にも活躍します。
ブラシ面と持ち手に角度があるため、狙った場所に当てやすく、短めの柄で取り回しも良好。
コンパクトで収納場所を取らないのも扱いやすさのひとつです。
専用のアイテムとして売られている道具も、視点を変えることで家中で活躍します。
掃除道具を増やしたくない人や、使い回せる掃除アイテムを探している人にぴったりです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。