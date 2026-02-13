良すぎてみんなに広めたい！「いつの間に落としてた…」を回避できる100均の安心グッズ
商品情報
商品名：MagSafe対応ウォレット用 落下防止タグ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4965534338875
つけておけばもう安心！ダイソーの専用落下防止タグがいい仕事する！
スマホにMagSafe対応ウォレットをつけていると、ふとした瞬間に外れていないか不安になることがありました。
何かに当たった拍子にずれて落下してしまったら…と思うと落ち着きません。そんなときにダイソーで見つけたのが『MagSafe対応ウォレット用 落下防止タグ』です。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に置かれていました。
こちらの商品は、MagSafe対応ウォレットケースを安心してスマホに装着するためのサポートグッズです。
バッグの中で擦れたり、ウォレットが物に当たってずれたり、外れたりしても、このタグでつないでおけるので紛失対策になります。
粘着タイプになっていて、ウォレットケースにタグを貼り付けるだけで使える手軽さがいいなと思って購入してみました。
MagSafe対応ウォレットに本製品の粘着部を貼り付けます。
貼り直しができないので注意が必要です。
本製品のタグを、スマホケースの充電ケーブル用の穴に下側から通します。
通したタグを広げ、スマートフォンをケースにセットします。
ケースの背面にMagSafe対応ウォレットを装着すれば完了です。
スマホとウォレットをつないでおけるから万が一のときも安心！
タグでつながっているというだけで安心感がぐっと増しました。万が一ずれても落下を防げるという心強さがあります。
素材がしっかりしているので耐久面も頼もしく感じます。硬めのカードのような素材でできていて、ちょっと引っ張ったくらいでは破れず、しっかりとしています。
ブラックカラーで目立ちにくいのも嬉しいポイント。
一方で、つなぎ目部分が少し出っ張る形になるため、見た目や持ち心地がわずかに変わる点は好みが分かれるかもしれません。
ただ、それ以上に紛失防止のメリットが大きく、110円（税込）でこの安心感が得られるなら十分だと感じました！
MagSafe対応ウォレットを使っていて落下しないか心配…という方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。