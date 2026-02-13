何気なく買ったら大ショック…「見なきゃよかったと後悔するレベル」100均便利グッズ
商品情報
商品名：トイレブラシ（ミラー付き）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480719818
くの字×ミラー付きで汚れが丸見え…！ダイソーの『トイレブラシ（ミラー付き）』
ダイソーでお買い物中に見つけた、『トイレブラシ（ミラー付き）』。
先端に小さなミラーが付いていて、説明を見ると「フチ裏が見える」とのこと。
このブラシ、トイレのフチ裏が丸見えになる構造をしているんです！
普段は見えない場所なだけに、現実を知るのが正直怖くもありましたが、気になってしまい、そのまま購入しました。
このブラシはミラーだけでなく、先端が「くの字」に曲がっているのも特徴。
トイレのフチ裏に当てやすい作りで、見えにくい場所をしっかり掃除することができます。
ブラシ部分はかなり硬めで、指で弾こうとしても跳ね返るほどハードな質感。
力任せにゴシゴシと擦らなくても、頑固な汚れをパワフルに落としてくれます。
汚れが見えるからこそ、ブラシを当てる位置も動かし方も迷わず、隅々まで掃除することができます。
見なきゃよかった…でも知ってよかった！掃除の仕方を見直すきっかけに！
※画像は使用イメージです
実際に使ってみると、ミラーに映ったフチ裏の状態に思わず手が止まりました。
毎日掃除していたはずなのに、汚れがびっしり溜まっているではありませんか！あまりの汚れぶりに実際の写真をお見せするのをためらってしまうほど…。
知らなかったままでいたかった気持ちと、今知れてよかったという気持ちが同時に押し寄せました。
フチ裏が想像以上に汚れていたことで、使っている洗剤や掃除の頻度を見直す良いきっかけになりました。
今回は、ダイソーの『トイレブラシ（ミラー付き）』をご紹介しました。
これまでは見えない前提で済ませていた部分が、可視化されるだけで意識が変わります。
覚悟は少し必要ですが、一度体験するともう戻れません…！気になった方は、思い切って試してみてはいかが？
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。