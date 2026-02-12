海外アニメ『ヘルヴァ・ボス』POP UP STOREが期間限定オープン！

世界的人気を誇る海外アニメ『ヘルヴァ・ボス』の公式POP UP STOREが期間限定で開催決定！

『ヘルヴァ・ボス』の公式POP UP STORE開催概要

『ヘルヴァ・ボス』は、ヴィヴィアン・メドラーノが制作したウェブアニメシリーズ。ハズビン・ホテルのスピンオフ作品で、ハズビン・ホテルと同じ世界を舞台としているが、異なるキャラクターとストーリーが展開されている。地獄を舞台に、主人公であるブリッツは、「Immediate Murder Professionals（I.M.P）」という暗殺専門企業を立ち上げる。地獄の競争の激しい殺人市場で名を上げ、生き残るために奮闘する。

『ヘルヴァ・ボス』の公式POP UP STORE開催概要

POP UP STOREはあべのハルカス近鉄本店（大阪）／池袋PARCO（東京）にて、2026年2月26日（木）から2026年3月8日（日）に開催する。

ぬいぐるみやTシャツ、バッグチャーム、フィギュア、アクリルスタンド、缶バッジなどのグッズが展開される予定。

特典情報

POP UP STOREとINFOLENS GEEK SHOPオンラインストアにて、期間中にHellvua Bossの商品を税込3,300円ご購入ごとに、限定特典の【オリジナルクリアカード（全4種）】をランダムで1枚プレゼントする。

大阪会場

東京会場

『ヘルヴァ・ボス』配信情報

店舗名称Helluva Boss POP UP STORE店舗所在地〒545-8545大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1−43あべのハルカス近鉄本店 ウイング館9階催会場営業時間10：00〜20：00開催日程2026年2月26日（木）〜2026年3月8日（日）店舗名称INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店店舗所在地〒171-8557東京都豊島区南池袋1-28-2池袋PARCO本館6階営業時間11：00〜21：00開催日程2026年2月26日（木）〜2026年3月8日（日）

『ヘルヴァ・ボス』は、YouTubeやPrime Videoで配信中。

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.