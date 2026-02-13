中島健人、ニューアルバム『IDOL1ST』の楽曲を解説 MTVで独占インタビュー特番を放送
ユース向け音楽＆エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、中島健人のニューアルバム『IDOL1ST』のリリースを記念して、撮り下ろしの独占インタビュー特番である「中島健人 Special -IDOL1ST-」を3月12日に初回放送する。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
番組内では、2月18日にリリースされるニューアルバム『IDOL1ST』収録楽曲の中から厳選した曲の解説を行うほか、ソロアーティストとして2枚目となるニューアルバムに込めた想いや現在の心境、制作背景・プロセスなどを自身の言葉で語り、ここでしか聞くことのできない貴重なトークとなっている。そのほかにも、ミュージックビデオをフィーチャーした「中島健人 VideoSelects」もオンエア。アーティスト・中島健人の魅力と“いま”を紐解く。
■中島健人コメント
今回、私が制作しました『IDOL1ST』の中身をしっかりと、この番組内で紹介させていただいております。一人でも多くの方に、僕の真心を込めて作ったアルバムが届くことを願って、いろんなお話をさせていただきました。ぜひ楽しんでください。
