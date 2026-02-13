◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）

枠順が２月１３日、発表された。前走の阪神ＪＦで２着のギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は５枠９番。ソダシの半妹で同じく白毛のアイドル候補マルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は２枠３番。母がＧ１・２勝馬ノームコアという良血のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は１枠１番に入った。決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順、全馬牝３歳で斤量５５キロ）。

（１）ドリームコア クリストフ・ルメール

（２）ジッピーチューン 北村 友一

（３）マルガ 武 豊

（４）モートンアイランド レイチェル・キング

（５）ヒズマスターピース 佐々木 大輔

（６）ニシノサリーナ 池添 謙一

（７）フェーダーローター 原 優介

（８）ラヴノー 石橋 脩

（９）ギャラボーグ 川田 将雅

（１０）ミツカネベネラ 津村 明秀

（１１）レディーゴール 菅原 明良

（１２）ザバルガド 長浜 鴻緒

（１３）ゴバド 岩田 康誠

（１４）モルニケ 田辺 裕信

（１５）マスターソアラ 横山 武史

（１６）タイムレスキス 石川 裕紀人