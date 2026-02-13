マルガ

写真拡大

◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）

　枠順が２月１３日、発表された。前走の阪神ＪＦで２着のギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は５枠９番。ソダシの半妹で同じく白毛のアイドル候補マルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は２枠３番。母がＧ１・２勝馬ノームコアという良血のドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は１枠１番に入った。決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順、全馬牝３歳で斤量５５キロ）。

（１）ドリームコア　　　　クリストフ・ルメール

（２）ジッピーチューン　　北村　友一

（３）マルガ　武　豊

（４）モートンアイランド　レイチェル・キング

（５）ヒズマスターピース　佐々木　大輔

（６）ニシノサリーナ　　　池添　謙一

（７）フェーダーローター　原　優介

（８）ラヴノー　　　　　　石橋　脩

（９）ギャラボーグ　　　　川田　将雅

（１０）ミツカネベネラ　　津村　明秀

（１１）レディーゴール　　菅原　明良

（１２）ザバルガド　　　　長浜　鴻緒

（１３）ゴバド　　　　　　岩田　康誠

（１４）モルニケ　　　　　田辺　裕信

（１５）マスターソアラ　　横山　武史

（１６）タイムレスキス　　石川　裕紀人