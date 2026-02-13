【流れる焼肉】「がってんカルビ」が東京初進出、イオンモールむさし村山にオープン - スマートレーンで肉をテーブルまでお届け
アールディーシーが運営する焼肉ブランド「がってんカルビ」は2月11日、「がってんカルビイオンモールむさし村山店」をイオンモールむさし村山(東京都武蔵村山市)1Fにグランドオープンした。
がってんカルビイオンモールむさし村山店
埼玉県で3店舗を展開するがってんカルビが、東京都内への初出店となる店舗を武蔵村山市にオープンした。営業時間は11:00〜21:00(L.O 20:30)まで。席数は94席となる。
がってんカルビイオンモールむさし村山店 イメージ
同ブランドは、回転寿司の強みも取り入れた、焼肉店として日本初の「スマートレーン」を導入している。
スマートレーン
落ち着いた半個室空間には無煙ロースターを完備し、約6分で客席全体の空気を入れ替える換気システムを採用。和牛を中心とした本格焼肉を網焼きスタイルで楽しめるほか、タッチパネル注文や専用レーンによる提供など、回転寿司の利便性を融合した新しい焼肉体験を提供する。
名物の黒毛和牛は、一切冷凍せずチルドで管理。お値打ち価格で美味しく食べられるよう、カットの大きさにもこだわっている。毎日職人が店内で一枚一枚丁寧に手切りし、注文ごとに下味を施すことで、肉本来の甘みと風味を最大限に引き出している。
