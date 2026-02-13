SAKURA2026シーズンは、いつまで？

（左から）「桜 咲くよ ラテ」、「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」、「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」

2026年のSAKURAシーズンが、2月18日（水）からスタート！ 桜をイメージしたビジュアルと味が楽しめる期間限定フラペチーノは、毎年大人気。春の訪れをいち早く届けてくれるSAKURAシーズンですが、なんと今年は3種のビバレッジが一度に登場します。

「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」と「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」は、桜も白桃も味わえる、ダブルでおいしいビバレッジ。「桜 咲くよ ラテ」は、花咲く桜の木が描かれた見た目もかわいいラテ。それぞれ春をたっぷり感じられるドリンクです♪

商品名「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」※桃果肉・果汁 5%未満。うち、白桃の割合は 99%販売期間2026年2月18日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格687円（持ち帰り）、700円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「桜 咲くよ ラテ」（Hot / Ice） 販売期間2026年2月18日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格618円（持ち帰り）、630円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）※Mobile Order & Pay ではホットのみ。店頭ではホットとアイス両方を販売。商品名「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」※白桃果肉・果汁5%未満、桜香料使用販売期間2026年2月18日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格579円（持ち帰り）、590円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。販売終了期間が公表されていないので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」は、どんな味？

白桃をベースのフラペチーノに、白桃風味のジュレとミルクプリンを重ねた「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®」。

カップには桜味のソースを沿わせ、トップには桜の花びらを思わせる、2色のさくらフレーバーシェイブをトッピングした春を感じられる一杯です。

ぷるんとしたミルクプリンの食感に白桃のとろっとした甘み、飲み進めると桜のソースが徐々に混ざって、ほんのり桜の風味も感じられます。桜の花びらみたいな淡い色合いがとってもキュート！

今年は桜ソースで、自分好みの一杯にカスタマイズができるのもうれしいポイント。白桃をしっかり楽しみたいなら桜ソース無し、桜味をもっと楽しみたいなら桜ソース追加もセレクトできますよ♪



「桜 咲くよ ラテ」は、どんな味？

バリスタが一杯一杯、「桜が、咲きますように」と応援する想いを込めながら、桜が咲く様子をトッピングで表現した「桜 咲くよ ラテ」は、見た目からも桜を楽しむことができます。

ひと口ごとにふんわりと広がる桜とミルクのやさしい味わいに、ほっこり。さらに、2色のさくらフレーバーシェイブとチョコレートソースで描いたさくらアートが、心をほぐして、前向きな気持ちを届けてくれるラテです。



「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」は、どんな味？

白桃と桜の風味をどちらも楽しめる、すっきりとした味わいの「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」。

白桃ジュレのぷるんとした食感とともに、さくらや白桃、ラベンダーやカシス、バニラの香りを合わせた夜の桜をイメージしたピーチフレーバーシロップがふわっと香る、しゅわしゅわっと弾ける炭酸が心地いい一杯。

さくらの香りに癒やされながら、もうひと踏ん張り頑張りたいときや、気持ちをリフレッシュしたいひとときにおすすめです♪



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

