“5羽のうさぎ”はNewJeansメンバーを意味？ミン・ヒジン氏、HYBE勝訴後の「意味深投稿」に注目

“NewJeansの母”として知られるADOR元代表のミン・ヒジン氏が、HYBEとの訴訟で勝訴した直後に投稿した動画が大きな注目を集めている。

去る2月12日、ソウル中央地裁は、ミン・ヒジン氏がHYBEを相手取って提起したプットオプション株式売買代金請求訴訟において、「HYBEはミン・ヒジン氏に対し約255億ウォン（約27億円）を支払うように」との判決を下し、原告であるミン・ヒジン氏側の主張を全面的に認めた。裁判部は、HYBE側が主張していた「株主間契約の解除」についても認めず、同社の請求を棄却した。

【写真】NewJeansメンバー、“入浴”中の姿披露

判決の直後、ミン・ヒジン氏は自身のSNSに1本の意味深な動画を公開し、瞬く間に話題の中心となった。

動画には、青いキャップに緑のストライプTシャツを着た恐竜のキャラクターが自転車に乗る姿が映し出されている。これは、2024年の「経営権奪取疑惑」に関する騒動の際、ミン・ヒジン氏が伝説的な記者会見で着用したいわゆる「記者会見ルック」を彷彿とさせるものだ。

さらに、恐竜のキャラクターに「5羽のうさぎ」を合成した画像も投稿。ファンたちの間では、このうさぎはNewJeansのメンバー5人を象徴しているのではないかという推測が広がっている。

（画像＝ミン・ヒジンSNS）

動画のラストには、「Only One Always Known」というメッセージとともに、ミン・ヒジン氏の新レーベル「ooak records」のロゴが登場。彼女が準備を進めている新ボーイズグループのデビューが目前に迫っていることを強く示唆した。