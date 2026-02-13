【ガリガリ君史上初】侍ジャパンとコラボの新商品　オリジナルグッズが当たるキャンペーンも

赤城乳業株式会社は、「ガリガリ君リッチ サクラ咲くダブルベリーチョコ味」を2026年2月17日（火）から全国発売する。

【商品画像】オリジナルグッズはこちら

「ガリガリ君リッチ」シリーズ20周年を記念した第2弾商品として発売する今回の新商品は、ガリガリ君が野球日本代表「侍ジャパン」のユニフォームを着用している特別パッケージとなっている。これは、ガリガリ君史上初の試みだという。

ストロベリーとラズベリー、そしてチョコと春らしい味わいと縁起の良い商品名が特徴的な商品。ちなみに、パッケージには、投打に楽しく野球をするガリガリ君を3パターン用意。

さらに、抽選で合計300名に「ガリガリ君×侍ジャパン 観戦盛り上げセット」が当たるキャンペーンを実施。観戦にぴったりのオリジナルフェイスタオルとミニＶメガホンのセットが抽選でもらえるという。

〈キャンペーン情報〉

抽選で合計300名に「ガリガリ君× 侍ジャパン 観戦盛り上げセット」が当たるキャンペーン

■賞品

オリジナルフェイスタオル＆ミニVメガホンセット

■応募締切

第1回抽選分：2026年 2月28日（土）

第2回抽選分：2026年 3月31日（火）

第3回抽選分：2026年 9月30日（水）

※各回とも当日消印有効

■対象商品

ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味

※応募期間内でもキャンペーン商品がなくなり次第終了となる

■応募方法

郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトから応募ハガキをダウンロード。応募券１枚と切手を貼り、必要事項を記入し、応募する。応募券はキャンペーンパッケージの裏面にある。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえるとしている

■ガリガリ君リッチサクラ咲くダブルベリーチョコ味

・希望小売価格

194円（税込）

・種類別

ラクトアイス

・容量

100ml

・エネルギー

147kcal

・発売日

2026年2月17日

・発売エリア

全国