【S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）】 10月発売予定 価格:13,200円

BANDAI SPIRITSはフィギュア「S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）」を10月に発売する。価格は13,200円。予約受付は2月13日16時から。

クモオーグは映画「シン・仮面ライダー」のキャラクター。「SHOCKER」において裏切り者などを始末する役割を持つ、クモと人間の人外融合型オーグメント。フィギュアは身に纏った防護ベストやパンツの複雑な模様を、部位に合わせ精密に再現。赤×黒の模様はもちろん、左脚に連なる「SHOCKER」のエンブレムや、全身各所に存在するジッパーまで、細かに色分けを施している。両腕の表と裏や、太もも内側の素材感の違いなども、造形・カラーリングによって表現。

防護ベストのジッパーを開いて展開する、4本の「隠し腕」を伸ばした姿を再現できる交換用腹部パーツおよび背面パーツが付属。「隠し腕」は「クモオーグ」本体の腕部同様に、肩・上腕・肘・手首の関節が可動し、劇中で「緑川博士」に襲いかかるシーンなどが表現できる。

(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会