ジバンシイ数量限定クチュールコレクション2026全貌

メゾン・ジバンシィのアトリエに受け継がれるクチュールファブリックの芸術を、現代的に再解釈した「クチュール コレクション 2026」が数量限定で登場。新しい4Gパターンを纏ったブラック×ゴールドのパッケージが、タイムレスな美を体現します。光と質感が響き合う、まさに“モダン・タイムレス”を象徴するラインアップです。

ベースメイクの主役2品

プリズム・リーブル・スキンケアリング・グロウ・クッション［SPF45・PA+++］

価格：12g・9,790円（税込）

24時間*続く、立体的でグロウな肌へ導くクッションファンデーション。ウォータープルーフ、スウェットプルーフ、スマッジプルーフで美しい仕上がりを長時間キープ。

SPF45・PA+++で紫外線から守りながら、使うたび美肌へと導きます。人気シェードC105(明るいクールベージュ)が限定クチュールパッケージで登場。

カラー：全1色展開(限定品)

発売日：2026年3月1日(日)



＊データ取得済み(当社調べ。効果には個人差があります。)

プリズム・リーブル・プレストパウダー



価格：7g・7,920円（税込）

限定色No.10サテン・イリゼは、ヌードからピンクへと移ろう4色の光が織りなす立体美シェード。

毛穴や色ムラをカバーしながら、ハイライト、トーンアップ、メリハリ感まで叶えます。新4Gパターンを刻んだファブリックデザインも魅力。

カラー：全1色展開(限定品)

発売日：2026年3月1日(日)

限定リップ＆キット

ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット



価格：2.3g・6,050円（税込）

ヒアルロン酸*配合で潤いが続く新感覚マット。R11レッド・クチュールは気品あるウォームレッド。R37ルージュ・セパラブルは青みを帯びたモダンクールレッド。

カラー：全2色展開(限定品)

発売日：2026年3月1日(日)

＊ヒアルロン酸Na(保湿成分)

スカルプチュラルキット



価格：18,150円（税込）

内容：

スカルプチュラルセラム(美容セラム)30mL/現品

スカルプチュラルセラム(美容セラム)5mL/ミニサイズ

スカルプチュラルクレーム(クリーム)5mL/ミニサイズ

2026年3月1日(日)全国発売。

クチュールの輝きを日常に

数量限定で登場するジバンシイの最新コレクションは、メイクを超えて纏うアートのような存在。

クッション、パウダー、リップ、そしてスキンケアキットまで、すべてが洗練と大胆さを兼ね備えた仕上がりです♡手に取るたび気品を感じる限定デザインで、春の表情を格上げしてみてはいかがでしょうか。