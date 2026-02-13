ジバンシイ数量限定クチュールコレクション2026全貌
メゾン・ジバンシィのアトリエに受け継がれるクチュールファブリックの芸術を、現代的に再解釈した「クチュール コレクション 2026」が数量限定で登場。新しい4Gパターンを纏ったブラック×ゴールドのパッケージが、タイムレスな美を体現します。光と質感が響き合う、まさに“モダン・タイムレス”を象徴するラインアップです。
ベースメイクの主役2品
プリズム・リーブル・スキンケアリング・グロウ・クッション［SPF45・PA+++］
価格：12g・9,790円（税込）
24時間*続く、立体的でグロウな肌へ導くクッションファンデーション。ウォータープルーフ、スウェットプルーフ、スマッジプルーフで美しい仕上がりを長時間キープ。
SPF45・PA+++で紫外線から守りながら、使うたび美肌へと導きます。人気シェードC105(明るいクールベージュ)が限定クチュールパッケージで登場。
カラー：全1色展開(限定品)
発売日：2026年3月1日(日)
＊データ取得済み(当社調べ。効果には個人差があります。)
プリズム・リーブル・プレストパウダー
価格：7g・7,920円（税込）
限定色No.10サテン・イリゼは、ヌードからピンクへと移ろう4色の光が織りなす立体美シェード。
毛穴や色ムラをカバーしながら、ハイライト、トーンアップ、メリハリ感まで叶えます。新4Gパターンを刻んだファブリックデザインも魅力。
カラー：全1色展開(限定品)
発売日：2026年3月1日(日)
限定リップ＆キット
ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット
価格：2.3g・6,050円（税込）
ヒアルロン酸*配合で潤いが続く新感覚マット。R11レッド・クチュールは気品あるウォームレッド。R37ルージュ・セパラブルは青みを帯びたモダンクールレッド。
カラー：全2色展開(限定品)
発売日：2026年3月1日(日)
＊ヒアルロン酸Na(保湿成分)
スカルプチュラルキット
価格：18,150円（税込）
内容：
スカルプチュラルセラム(美容セラム)30mL/現品
スカルプチュラルセラム(美容セラム)5mL/ミニサイズ
スカルプチュラルクレーム(クリーム)5mL/ミニサイズ
2026年3月1日(日)全国発売。
クチュールの輝きを日常に
数量限定で登場するジバンシイの最新コレクションは、メイクを超えて纏うアートのような存在。
クッション、パウダー、リップ、そしてスキンケアキットまで、すべてが洗練と大胆さを兼ね備えた仕上がりです♡手に取るたび気品を感じる限定デザインで、春の表情を格上げしてみてはいかがでしょうか。