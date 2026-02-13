手のひらサイズの小型プロジェクター「CINEMAGE nano」登場

株式会社MiraArcより、プロジェクターブランド「CINEMAGE（シネマージュ）」シリーズの最新モデルとなる、超小型モバイルプロジェクター「CINEMAGE nano（シネマージュ ナノ）」が発売されます。

現在2月28日まで、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて先行販売を実施中。一般販売は2026年3月から予定されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

CINEMAGEシリーズは「映像体験を、もっと身近に」をコンセプトに展開し、累計販売台数は1万5千台以上。

今回のCINEMAGE nanoはシリーズ最小・最軽量モデルで、高さ約6センチ、重さ約250グラムの手のひらサイズを実現しています。従来製品と比べて約半分のサイズながら、上位モデル「Pro」クラスの性能を凝縮したとしています。

解像度は720pのネイティブ投影に対応し、4K入力もサポート。明るさは200ANSIルーメン。オートフォーカスおよび自動台形補正機能を備えるほか、Android 13を搭載し、NetflixやDisney+、YouTubeなどの動画配信サービスに対応しています。

USB-C充電に対応し、モバイルバッテリーからの給電も可能。バッテリーを内蔵し、最大約2時間の単体投影が行えます。

本体は角のない丸みを帯びたフォルムとマットな質感が特徴。開発にあたり、過去シリーズ購入者へのアンケートを実施し、「リラックス用途」「寝室での天井投影」「デザイン性」といった声を反映したといいます。

なお、クラウドファンディングでの取り扱いは4万5400円からとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026021302.html