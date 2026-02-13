【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 法律やルールに関する言葉といえば
ニュースやビジネスシーンで見かける少し硬めの熟語を集めた「ひらがなクイズ」！
今回は、物事の正しさや人の性質を表す言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、3つの言葉を完成させてください。
□□ん
め□□く
け□□く
ヒント：ルールを破ってしまうことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いは」を入れると、次のようになります。
いはん（違反）
めいはく（明白）
けいはく（軽薄）
きまりを守らない「違反」や、事実がはっきりしている「明白（めいはく）」の中に、思慮が浅く浮ついた様子を指す「軽薄（けいはく）」が隠れていました。少し硬めの熟語が並んでいただけに、瞬時に全ての言葉を埋められた方は、非常に優れた語彙の瞬発力をお持ちです！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事の正しさや人の性質を表す言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、3つの言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ん
め□□く
け□□く
ヒント：ルールを破ってしまうことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いは正解は「いは」でした。
それぞれの言葉に「いは」を入れると、次のようになります。
いはん（違反）
めいはく（明白）
けいはく（軽薄）
きまりを守らない「違反」や、事実がはっきりしている「明白（めいはく）」の中に、思慮が浅く浮ついた様子を指す「軽薄（けいはく）」が隠れていました。少し硬めの熟語が並んでいただけに、瞬時に全ての言葉を埋められた方は、非常に優れた語彙の瞬発力をお持ちです！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)