法律やルールに関する指す言葉から考えや態度が軽はずみなことまで。一見共通点のない言葉たちを完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙の引き出しを整理して、全問正解できるか挑戦してみましょう！

ニュースやビジネスシーンで見かける少し硬めの熟語を集めた「ひらがなクイズ」！

今回は、物事の正しさや人の性質を表す言葉をピックアップしました。空欄を埋めて、3つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ん
め□□く
け□□く

ヒント：ルールを破ってしまうことを何と呼ぶ？

正解：いは

正解は「いは」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いは」を入れると、次のようになります。

いはん（違反）
めいはく（明白）
けいはく（軽薄）

きまりを守らない「違反」や、事実がはっきりしている「明白（めいはく）」の中に、思慮が浅く浮ついた様子を指す「軽薄（けいはく）」が隠れていました。少し硬めの熟語が並んでいただけに、瞬時に全ての言葉を埋められた方は、非常に優れた語彙の瞬発力をお持ちです！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)