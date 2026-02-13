高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】ヘブンの熊本行きで錦織は…

2月13日第95回の最後に、第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の予告が放送され、話題になっています。

予告映像では、ヘブンとトキたち家族は松江を出て熊本へ。新生活がスタートします。阿佐ヶ谷姉妹が声を担当する蛇と蛙は「のほほん暮らし」を提案しますが、また司之介が何かやらかしそうで…

＊以下第95回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第95回あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）の本当の思いを知ったトキは、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。

それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。

トキは長屋を訪れサワ（円井わんさん）との別れの時間を過ごす。

一方、錦織（吉沢亮さん）、庄田（濱正悟さん）が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。

激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。

＜ドラマで流れた予告＞

フミとトキがてまり歌を歌いながらまりで遊んでいる。

寝転がって本を読んでいたトキがくしゃみをする。

蛇と蛙が会話をしている。

「来たわね〜、熊本！」

「うーん、のほほんと暮らしましょ！のほほんと」

屋敷にいるトキとフミ。熊本での松野家の女中、クマの姿もある。

司之介が…

「とられた？」と顔をしかめて話すトキ。

場面が代わり、暗闇のなか、何かを隠すヘブン。

「娘を疑うって信じられん！」とトキの声が重なる。

「わしの尻に火をつけちょくれ」と男性に訴える司之介。

フミが顔をしかめて部屋の中を歩いている。

蛇と蛙が再び会話をする。

「何だかのほほんじゃ…」

「なさそうね」

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。