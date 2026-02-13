ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは2月13日に投稿を更新。選手たちの私服ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより）

ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは2月13日に投稿を更新。選手たちの球場入り姿を公開し、山本由伸選手が着ているTシャツが話題を集めています。

【写真】山本由伸が着ているTシャツとは？

「山本のTシャツ最高にかっこいいな！」

「ピッチャーとキャッチャーが到着!」と英語でつづり、球場入りする選手たちの写真19枚と動画を1本公開した同アカウント。写真の1枚目は山本由伸選手です。「家族仲間義理人情」と書かれたTシャツを着ています。また3枚目は上下スウェット姿の大谷翔平選手、7枚目は半袖Tシャツ姿の佐々木朗希選手のソロショットです。

ネット上では、「ついにこの時が来ました。夢の続きがここから始まりますね」「山本くんの服おもろすぎる」「由伸さんが着用すると格好良さ増し増し」「由伸は弁当の保冷バッグもってるんか」「ファッションセンスどないなっとんねん」「由伸のTシャツ、渋すぎる。大谷は相変わらず」「山本のTシャツ最高にかっこいいな！」などと特に山本選手のTシャツが話題を集めています。

「おにぎりケースが…」

2025年10月9日の投稿でも球場入りのファッションが注目を集めていた山本選手。その際は「山本由伸投手はいつも弁当持って球場入り？」「おにぎりケースが…」といった声が寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)