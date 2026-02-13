来週から三重県内でも本格的なスギ花粉の飛散が予想されています。

今年の花粉の飛散傾向について、専門家に話しを聞きました。

三重県内でも南部から花粉の飛散が始まっているということで、津市内でも花粉症の症状が出始めた人たちが医療機関を訪れています。

花粉症のスペシャリストとして花粉の調査・研究を続けている津市のゆたクリニック院長・湯田厚司さんによりますと、今年の県内の花粉の飛散は、非常に多かった去年に比べると減るものの、平年並みかやや多いということで早めの対策を呼びかけています。

湯田院長は「平年並み、あるいは地域によっては平年よりやや多く飛散をしますので、油断はしてほしくない程度の飛散になると思います。花粉がたくさん飛んでから対応しますと、どうしても花粉に対しての後追いの診療・治療になりますので、できれば花粉が始まると同時に対応していただければ大丈夫だと思います」と話しています。

また、マスクや眼鏡をするなどの基本的な対策をすると同時に、花粉を家に入れないことが重要と話します。

三重県内の本格的なスギ花粉の飛散は来週から始まり、ピークは3月上旬になりそうだということです。