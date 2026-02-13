DeNA¡¢2·î28Æü¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÎý½¬»î¹ç
¡¡DeNA¤Ï13Æü¡¢2·î28Æü(ÅÚ)¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ìîµå³¦¤È¤Î¿¼¤¤å«¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï2018Ç¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊABL¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ù¥é¡¦¥¥ã¥Ð¥ë¥ê¡¼¡×¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£°ÊÍè¡¢Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÉ¸¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸½ÃÏ¤Î¾®³Ø¹»Ë¬Ìä¤äÌîµå¿¶¶½³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤Èµ»½Ñ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ï¢·È¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£