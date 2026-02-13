ロッテは13日、3月28日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象に「2026 OPENING SERIES ブランケット」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することになったと発表した。

なお、ブランケットは、チームカラーであるホワイトを基調とし、中央に球団のワードロゴ、下部には「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザインとなっている。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象）。

グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「2026 OPENING SERIES ブランケット」1枚を受け取ることができる。受け取り場所の詳細や注意事項は球団公式ホームページにて。

なお、3月28日(土)埼玉西武戦のチケットは、本日2月13日(金)より開始されたファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売を皮切りに、順次販売。

▼ 高野脩汰投手

「開幕シリーズという特別な試合を、ファンの皆さんと一緒に迎えられるのが今からとても楽しみです。まだ少し肌寒い時期だと思いますが、このブランケットを使いながら、スタジアムで熱い声援を送ってもらえたらうれしいです。僕たちも最高のスタートを切れるよう全力で戦いますので、ぜひZOZOマリンスタジアムで一緒に開幕シリーズを盛り上げましょう！」