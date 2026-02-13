カフェ・ベローチェ“黒ねこグッズの数量限定セット”発売！ 収納力抜群ポーチなど3種
「カフェ・ベローチェ」は、2月19日（木）から、2月22日の“猫の日”を記念したグッズ第2弾として「黒ねこまみれ2026」を、全国の店舗とオンラインストアで発売する。
【写真】整理しやすいデザイン！ ポーチなど「黒ねこまみれ2026」セット内容
■キュートな耳としっぽ付き
今回登場する「黒ねこまみれ2026」は、黒ねこの耳としっぽをあしらった「黒ねこマルチポーチ」、「黒ねこA4マルチケース」、「黒ねこマスキング付箋」の3点がセットになったオリジナルグッズ。
「黒ねこマルチポーチ」は、180度大きく開く設計＆6cmのマチを備えた収納力抜群のアイテム。チャック付きのメッシュ仕切りやケーブルポートも備え、ガジェット類の整理はもちろん、文房具やメイクポーチとしても使える。
また、内側が中身の見やすいメッシュ仕様で、書類や13〜14インチのノートPCが収納可能な「黒ねこA4マルチケース」と、学生やビジネスパーソンにも使いやすいデザインの「黒ねこマスキング付箋」がセットされている。
