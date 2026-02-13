¸ÅÅÔ¤Î¿À¡¹¤â¾ë¾´Æó¤µ¤ó¤ò´¿·Þ¡ª¡©¡¡Îò»Ë¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÂÀºËÉÜGC
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ë¾´Æó¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡á¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â½Ð¿È¡á¤¬¶å½£¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ä¤ë´ë²è¤ÏÊ¡²¬¤òÉñÂæ¤ËÂ³¤¯¡£º£²ó¤ÏÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¤Î¡ÖÂÀºËÉÜ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊGC¡Ë¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ü¤æ¤«¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¡Ö³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿û¸¶Æ»¿¿¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¡£¤½¤³¤«¤é2¥¥íÂ¤é¤º¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÀºËÉÜGC¤À¡£³«¾ì¤«¤é60Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òÃÎ¤Ã¤¿¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Å¤ÎÉ¤¥³¡¼¥¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤«¤Ê¡£¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÂç¤¤¯Â©¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹À°È÷¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉÙ±ÊË¤µ¤ó¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Îµ¯Éú¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÉÙ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Ê´Ñ¤òÀ°È÷¤·¡¢É÷ÄÌ¤·¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹âÎï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¹¶Î¬¤âÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë¡£
¡¡4ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¡Ê159¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÊõËþ»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Äµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ë²ÎÈê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£²Î¿Í¤ÎÂçÈ¼Î¹¿Í¡¢»³¾å²±ÎÉ¤é¤Ë¤è¤ëÂÀºËÉÜ¤Î·Ê¿§¤ä»þµ¨¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿²Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¾ÈøÄ¾¼ù»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡ÖÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¥³¡¼¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ê·°Ïµ¤
¡¡Î©¤Á´ó¤Ã¤¿ÃãÅ¹¤â¡¢¤«¤ä¤Ö¤²°º¬¤äÃÓ¤òÇÛ¤·¤¿Äí±à¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾¾Èø¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃãÅ¹¤Ë¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆÚ½Á¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¤Î°ïÉÊ¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤ËÃãÅ¹¤ÇàÉü³èá¤·¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾Èø»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¤Î¾ïÏ¢¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡ØÂÀºËÉÜ¤È¤¤¤¨¤ÐÆÚ½Á¤À¤Í¡Ù¤È²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÃãÅ¹¤ÇÅÚÆü¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤À¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê3·îËö¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¥È¡¼¥¿¥ë42¤Ç²ó¤Ã¤¿¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼4¤ÏÄ¹¤á¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¤Ï¾¯¤·Ã»¤á¡£¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤òÍ¸ú¤ËÀ¸¤«¤¹¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹âÎï¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö1¥á¡¼¥È¥ë·÷Æâ¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÊÃ»¤¤µ÷Î¥¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¡ËOK¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡±«Í½Êó¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼èºà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ï»×¤ï¤ÌÀ²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÏÀ²¤ìÃË¤À¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¾ë¤µ¤ó¤ÎÍèË¬¤Ï¡¢¸ÅÅÔ¤Î¿À¡¹¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÂÀºËÉÜ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô
¡¡Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»ÔÀÐ·ê3467¤Î39¡£¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÂÀºËÉÜ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤éÌó6¥¥í¡£092¡½922¡½5231¡£ÂÀºËÉÜ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥°¥ë¥á
¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÆÚ¥«¥Ä½Ð½ÁÃãÄÒ¤±¡×¡Ê1750±ß¡Ë¤À¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥Ä¤ËÇ®¡¹¤Î¤À¤·¤ò¤«¤±¡¢¤´ÈÓ¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢¼¢Ì£¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬Æ±»þ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤ÀÃÏ·Ü¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿¡Ö¤Ï¤«¤¿ÃÏ·Ü¤Î·Ü½Å¡×¡Ê1480±ß¡Ë¤â¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¾ë¾´Æó
¡¡1975Ç¯6·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¡£¼¯»ùÅç¼Â¹â¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È4¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¤ä²£ÉÍFM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢2000Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï1998Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£06Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¥¹¥«¥¤¥¢¡¼¥¹¡×¤ÎÅý³ç¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖJO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£