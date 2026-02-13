STARGLOW、新連載スタート 第1回はRUI “自分だけの基地”お気に入りの部屋とマイブームを紹介
オーディション『THE LAST PIECE』から誕生したダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、20日発売の雑誌『美的』4月号から新連載「STARGLOWのBeauty Glow up！」をスタートさせる。
【ライブ写真】メンバーのクールなソロショットや登場シーンなどたっぷり！
連載では、毎月1人のメンバーが登場。「煌めく5つの新星、それぞれの美学」というテーマのもと、美のこだわりをじっくりと深掘りする。
第1回目に登場するのは、透明感のある歌声と圧倒的なカリスマ性で人気のRUI。「自宅を居心地のいい空間にすることにこだわっている」と語るRUIは、インテリアの色味や配置にもきちんと理由を持つタイプだという。リラックスできる導線を整えることで気持ちを切り替え、次のステージへ向かう準備をするそう。「家は自分をリセットする場所」という言葉どおり、日々のコンディションを整えるための“自分だけの基地”を大切にしている。そんなRUIが、1番のお気に入りの部屋とマイブームを照れ笑いしながら明かす。
さらに、実は歴史好きという一面も。好きな時代や人物の話になると目を輝かせていた。
撮り下ろしカットでは、白T×デニムにファーを効かせたスタイルで、ロックなムードと品のあるたたずまいが同居。憂いを含んだアンニュイな表情、ふっとほどける視線の一瞬一瞬に宿るのは、少年から大人へと脱皮する過渡期ならではの魅力を放っている。“少年の純粋さ”と“ふとのぞく大人っぽさ”が交差する瞬間を丁寧に切り取り、今のRUIだからこそ放てる、繊細さと気品をまとったムードを映し出した。
また、「美容Q＆A」では、メリハリのある食事管理や気持ちを整えるために意識していることなども交えつつ、愛用アイテムとして「実家にいた頃から使っていた」というボディソープを紹介。「この優しい香りが手放せなくて」と語るその香りは、ひとり暮らしのふとした瞬間に“思い出のスイッチ”として心を落ち着かせてくれるという。ほかにも本人直筆のプロフィールや、4人のメンバーが語る“RUIってこんな人”コメントも含め、RUIの美学をひもとくヒントを見開き2ページにぎゅっと凝縮する。
