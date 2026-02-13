目がいいと眼病のリスクが”かなり下がる”ワケ【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

目がいいと眼病のリスクがかなり下がる

健康診断の視力検査でCまたはD判定（矯正視力で0.7未満）の場合は、要再検査と判断され、眼科の受診が促されます。理由は、目の疾患によって視力が下がっている恐れあるからです。

また、近視が進行すると、眼病のリスクも高まります。具体的にいうと、強度近視になると緑内障は3.3倍、白内障は5.5倍、網膜剥離はなんと21.5倍に罹患率が跳ね上がります。これは、眼球の奥行きが伸びること（軸性近視）によって眼球に負担がかかるため。網膜や視神経に障害が生じやすくなり、さまざまな眼病にかかりやすくなるのです。

眼病のなかでも注意すべきなのが「緑内障」です。視神経に障害が起きて徐々に視野がせまくなる病気で、日本人の失明原因の第１位に挙げられます。初期では自覚症状がなく、気づかないうちに進行してしまうのが特徴。特に近視の人は、定期的に眼科でチェックしたほうがいいでしょう。

「ドライアイ」や「結膜炎」なども近視と関係しています。近視の人は近業を多く行う傾向があり、長時間近くを見続けることでまばたきが減り、目が乾きやすくなります。さらに、ドライアイになると目のバリア機能が低下し、結膜炎を誘発します。

もちろん視力がいいからといって、これらの眼病にかかる恐れが全くないわけではありません。しかし、「視力がいい＝目に負担がかからない」ということで、眼病リスクを減らすことができます。

日本人に多い代表的な眼病や症状

多くの目の病気は自覚症状がないまま進行するのが特徴。本書で紹介する目にいい生活習慣を送ることで予防できるほか、年に一度の検診も早期発見につながります。

緑内障 日本の失明原因第1位。視神経に障害が起きて見える範囲が欠けていく病気。主な原因は眼圧の高さ。かなり進行するまで自覚症状がないことが多い。 白内障 水晶体が白く濁ってしまう病気。光がうまく網膜に届かなくなり、かすむ、二重に見える、まぶしく感じるといった症状がある。早期発見で視力の回復が可能。

網膜色素変性 失明の原因となる眼病の1つで、遺伝的な原因によって網膜の視細胞が変性し、徐々に進行する難病。初期症状に「夜盲（夜間の視力低下）」があるケースも。 糖尿病網膜症 糖尿病が原因で網膜に損傷が生じる病気。初期にはほとんど自覚症状はなく、進行すると、ものがゆがんで見える、視界がかすむといった症状が出て、失明する恐れも。

加齢黄斑変性 網膜の中心部にあり、形や色を識別する役割を持つ黄斑部に、加齢により障害が起きる病気。欧米では失明原因の第1位で、日本でも生活様式の変化により増加している。 網膜剥離 網膜が眼球の内壁からはがれてしまう病気。加齢による変化で生じるのが一般的ではあるが、強度の近視や目の外傷が原因となり若くして発症する場合も。

ドライアイ 涙の量の減少や質の変化で目の表面が乾燥し、角膜や結膜が傷つく病気。原因はスマホやパソコンの長時間使用、コンタクトレンズ装用など。重症化する前の治療が大事。 飛蚊症 明るい場所で、視界に糸くずや虫ような黒い点や影が浮遊して見える症状。硝子体が濁ったり縮んだりすることで生じる。網膜剥離など重篤な病気のサインの可能性も。

