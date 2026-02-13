「第10回 BWBオールスターキャンプ」にベネディクト研一郎が選出…U18日本代表も経験した有望株

NBAとFIBA（国際バスケットボール連盟）は2月10日（現地時間9日）、同月13日から15日にかけてロサンゼルスで開催される「第10回 Basketball Without Borders（BWB）オールスターキャンプ」に参加する、29の国と地域から選出された高校年代のトップ有望選手40名を発表。日本からは、セント・ジョージズ・スクール（アメリカ）のベネディクト研一郎が選出された。

2008年生まれでアメリカ出身のベネディクトは、「FIBA U18アジアカップ2024」に日本代表の一員として計7試合に出場し、1試合平均4.9得点3.7リバウンドをマーク。昨年6月に開催された「BWB Asia 2025」にも、本田蕗以（福岡大学附属大濠高校）、佐藤凰臥（セントロ・バスケット・マドリード）とともに参加している。

2024年のFIBA U18アジアカップに出場していたベネディクト（中央）［写真］＝fiba.basketball

今回のキャンプでは、フィジカルテストやスキル育成、5対5のスクリメージといった様々なプログラムが予定されており、ダニーロ・ガリナリ（元デンバー・ナゲッツほか）などの元・現役のNBA・FIBA選手や、レジェンド、コーチ陣も参加する。

また、BWBプログラムの新しいフォーマットとして、「BWB Next Up」の始動も同時に発表。「BWB Next Up」は米国外の男女各トップ80名の選手を対象とした年2回のキャンプであり、これまでの地域別のBWBキャンプを代替するものになる。これらのキャンプで優秀な成績を残した選手は、翌年のNBAオールスター、およびAT&T WNBA オールスターの期間中に開催される「BWB オールスターキャンプ」への参加選手として選出される。

【動画】U18アジアカップのカザフスタン戦で13得点を挙げたベネディクト！