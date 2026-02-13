１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円７７銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高で推移している。



１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円７４銭前後と前日に比べ５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された米経済指標が低調だったことなどから一時１５２円３７銭まで軟化した。



前日に米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小が意識され、この日の東京市場もドル売り・円買いが出やすくなっている。米株安を受けて日経平均株価が大幅続落となっていることで低リスク通貨とされる円が選好されている面もあり、ドル円相場は１５２円台後半での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８７２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００２ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８１円３７銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



