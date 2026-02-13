ワシントンＨが４連騰、２６年３月期業績・配当予想の上方修正と３１年３月期に営業利益８７億円目指す中計を好感◇

ワシントンホテル<4691.T>が４連騰している。１２日の取引終了後に２６年３月期の単独業績予想について、売上高を２３５億円から２４２億円（前期比１３．４％増）へ、営業利益を３０億５０００万円から３７億６０００万円（同６７．８％増）へ、純利益を２４億２０００万円から２９億３０００万円（同４５．４％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２６円から４０円（前期２０円）へ引き上げたことが好感されている。



中国政府による渡航自粛要請の影響が一部の事業所で見られたものの、全体としては影響を受けなかった事業所を中心に宿泊需要が堅調。また、近畿地区における集客が万博終了後も引き続き好調に推移したほか、名古屋・博多地区もインバウンド需要の拡大を背景に高い稼働水準が継続した結果、客室稼働率及びＡＤＲ（平均客室単価）が想定を上回って推移した。更に、レベニューコントロールの強化による客室単価の上昇も限界利益の改善に寄与した。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１８９億５９００万円（前年同期比１６．２％増）、営業利益３５億５３００万円（同７２．９％増）、純利益３１億８００万円（同８１．７％増）だった。



同時に３１年３月期に売上高４００億円、営業利益８７億円を目指す中期経営計画を発表。その一環として、共通して展開している「ワシントンブランド」の価値向上のために藤田観光<9722.T>との業務提携を発表しており、両社予約サイトへの相互送客や株主優待の相互利用などを行うとしている。



出所：MINKABU PRESS