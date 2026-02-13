UEFAネーションズリーグの組合せ決定!! 前回王者・ポルトガルはノルウェーらと同組
欧州サッカー連盟(UEFA)は12日、UEFAネーションズリーグのリーグフェーズ組合せ抽選会を行った。前回王者のポルトガルはデンマーク、ノルウェー、ウェールズと同組。北中米W杯後の9月24日に開幕し、2027年6月13日に決勝を行う予定となっている。
各国は成績に応じてリーグAからリーグDに分かれ、各リーグ内のグループに入る。リーグAとリーグBの各組最下位およびリーグCの各組最下位のうち成績下位2チームは次回大会で自動降格し、リーグBからリーグDまでの各組1位は自動昇格となる。
リーグAの各組3位とリーグBの各組2位、リーグBの各組3位とリーグCの各組2位は入れ替え戦を実施。リーグCで自動降格を免れた各組最下位とリーグDの各組2位も入れ替え戦を行う。
以下、リーグフェーズの組合せ
▽リーグA
グループA1: フランス、イタリア、ベルギー、トルコ
グループA2: ドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャ
グループA3: スペイン、クロアチア、イングランド、チェコ
グループA4: ポルトガル、デンマーク、ノルウェー、ウェールズ
▽リーグB
グループB1: スコットランド、スイス、スロベニア、北マケドニア
グループB2: ハンガリー、ウクライナ、ジョージア、北アイルランド
グループB3: イスラエル、オーストリア、アイルランド、コソボ
グループB4: ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、スウェーデン
▽リーグC
グループC1: アルバニア、フィンランド、ベラルーシ、サンマリノ
グループC2: モンテネグロ、アルメニア、キプロス、ラトビア対ジブラルタルの勝者
グループC3: カザフスタン、スロバキア、フェロー諸島、モルドバ
グループC4: アイスランド、ブルガリア、エストニア、ルクセンブルク対マルタ
▽リーグD
グループD1: ラトビア対ジブラルタルの敗者、ルクセンブルク対マルタの敗者、アンドラ
グループD2: リトアニア、アゼルバイジャン、リヒテンシュタイン
