コーセー2025年12月期は増収　コーセー、アルビオンなど主力事業が牽引

コーセーの2025年12月期業績は、売上高が主力のコーセー事業、アルビオン事業及びコーセーコスメポート事業が牽引し、前期比2.3％増（為替影響を除くと2.6%増）の3301億9300万円だった。営業利益はタルト事業及び、アルビオン事業で減益となったが、コーセー事業の収益性が改善したことで同6.3％増の184億6700万円。経常利益は為替差益が前期より減少した結果、同0.8％減の214億6300万円と横ばい、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年に中国事業の構造改革に伴う事業整理損を計上したことなどにより、同101.2％増の151億1400万円となった。

【画像をもっと見る】

セグメント別では、化粧品事業の売上高が同2.7%増の2623億300万円、営業利益は同11.4%増の167億6800万円。ハイプレステージにおいてメイクアップブランドの「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」などが減収となったが、「コスメデコルテ（DECORTÉ）」や、アルビオン事業の主要ブランドを中心に売上を伸ばしたことや、新規連結対象の「パンピューリ（PANPURI）」の上乗せも増収に寄与した。プレステージでは、「ワン バイ コーセー（ONE BY KOSÉ）」の大幅な増収、「雪肌精」の海外売上の好調などにより前期の実績を上回った。営業利益は、ブランドプレゼンスの向上を目的とした積極的なマーケティング投資の実施により、「タルト（tarte）」事業と「アルビオン（ALBION）」事業は減益となった一方で、中国本土の黒字化に加え、コーセー事業での販売費および一般管理費の抑制も寄与し、増益だった。

コスメタリー事業の売上高は同0.3%減の644億9300万円で前期並みで着地。コーセー事業のセルフメイクアップブランドが前期の実績を下回ったものの、「メイクキープ」の好調や、コーセーコスメポート事業の過去最高売上高が奏功した。営業利益は、コーセーコスメポート事業は前期並みの実績を維持したが、「ヴィセ（Visée）」などのメイクアップブランドの減収による粗利減を相殺するに至らず、 同10.4%減の62億5200万円となった。

地域別では、日本事業が売上高同1.9%増の2153億3300万円と増収だった。コスメデコルテ、アルビオン、ワン バイ コーセーを中心に、コスメタリー事業はメイクキープおよび「ソフティモ（softymo）」などが売上を伸ばし、増収に貢献した。コスメデコルテは、新商品の「AQ 毛穴美容液オイル」「ユース パワー エッセンス ローション」が好調に推移し、過去最高の売上を更新した。アルビオン事業は「エレガンス（Elégance）」が前期の実績を下回ったものの、アルビオン「エクシア（EXCIA）」シリーズを中心に牽引し、増益となった。

アジア地域は売上高が同8.6%増の441億円。出荷コントロールを実施した免税チャネルが減収となった一方で、大型ECセールの取り組みが奏功した中国本土の増収に加え、パンピューリ事業の売上の上乗せが寄与した。

北米・その他地域ではタルトが円ベースでわずかに前期の実績を下回ったものの、現地通貨ベースでは前期並みを維持。消費センチメントの減退により、北米オフラインチャネルは前期を下回る実績となったが、既存ECチャネルの好調に加え、大手ECプラットフォームとの新規取引開始に伴う出荷増がその減少分を補った。コーセーブランドにおいては、コスメデコルテや雪肌精の出荷が増加。それらの結果、北米地域の売上高は同0.3%減の618億4800万円だった。なお、連結売上高に占める海外売上高は34.8%となった。

2026年度は、日本の主要3事業（コーセー事業、アルビオン事業、コーセーコスメポート事業）及び、タルト事業、パンピューリ事業の伸長を計画し、売上高が同6.0%増の3500億円を見込む。営業利益はコーセー事業において原価低減及び、一般管理費の見直し等の収益改善に取り組むことで、新設する南アルプス工場の減価償却費等の増加を吸収し、同8.3%増の200億円を見込む。経常利益は同2.2%減の210億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同19.9%減の121億円と予想する。

コーセー事業は、「コスメデコルテの日本エリアにおける継続的な成長」「コスメデコルテに次、第2、第3の収益の柱の確立」「魅力的なメイクアップブランドの構築」「グローバル展開の推進」を優先課題として挙げた。アルビオン事業は顧客IDの統合とEC販売の開始により、デジタル戦略を本格化し、コーセーコスメポート事業は「カテゴリーNo.1アイテム」づくりを通したブランド売上・シェアの拡大を目指す。

コーセーホールディングス 小林一俊社長は、「2026年1月1日から純粋持株会社体制へ移行した。前期はコスメデコルテやコーセーコスメポートなどが好調に推移し、今期も楽しみな商品を続々発売するが、さらに下期からはホールディングスのシナジーを発揮していきたい。さらにパンピューリにも期待しているし、タルト頼みだった北米はデコルテや雪肌精に手応えがあり確実性を持たせていく」と語った。中国市場は「コーセーブランドやデコルテが昨年下期から好調。2025年度ではコスメポートが伸びるなど、中国国内の景気に左右されずコスメタリー商材の売上が伸びている。特に今後は、中国人に人気のパンピューリや、中国未発売のAQ 毛穴美容液の販売も視野に顧客を取り入れていきたい」とした。収益構造の見直しについてコーセーホールディングス 澁澤宏一常務取締役は「メーカーとしてむやみやたらに価格を変えるのは得策ではないが、原材料の高騰やコスト高による利益圧迫などが生じた場合には、価格改定を検討する。生産効率や販売効率にも影響するSKU効率を上げることに注力する。4月から開始するアルビオンのEC販売なども含め、EC比率を上げていくことによってブランド別の収益構造が変わっていくだろう」と語った。