日向坂46金村美玖『VOCE』レギュラーモデルに就任「ワクワクの一日でした！」

日向坂46の金村美玖が、『VOCE』4月号からレギュラーモデルに就任した。

■『VOCE』編集部が感動した、金村美玖の誠実さが溢れるエピソードとは？

金村美玖は14歳でグループに加入し、現在23歳。日向坂46ではセンター経験もあり、メンバーのみならず、ファンからも厚い信頼を集める金村。透き通るような毛穴レスの美肌を持ち、大の美容好きでもあることから、このたび、VOCEのレギュラーモデル就任が実現した。

金村は「NO.1のビューティ誌であるVOCEのレギュラーモデルになることができ、本当にうれしいです。お話をいただいたときは、驚きと喜びで胸が高鳴りました。コスメや美容が大好きな私にとって、夢と憧れが詰まったVOCEでモデルをさせていただく日が来るなんて…！ 昨日は気合を入れてヘアサロン、アイブロウサロン、肌管理のサロンの3ヵ所を梯子。できる限りのメンテナンスをして今回の撮影に臨みました。メイクごとに別人みたいに印象が変わるのが楽しくて、『ビューティ誌の撮影ってこんな感じなんだ～』とワクワクの一日でした！」とコメント。

なお金村は、撮影に向けた事前取材のアンケート用紙に、ぎっしりとていねいに記入。レギュラーモデルとしての活動に一生懸命に取り組もうとするその姿勢に、編集長も「こんなに素晴らしいアンケートの回答用紙、見たことない！ 素晴らしすぎます」と驚いたという。

「今まで以上にいろいろなコスメやメイクをたくさん試して、VOCE読者の皆さんやメンバーたちと情報を共有していけたらと思っています。VOCEのレギュラーモデルとしての先輩、櫻坂46の田村保乃さんが出演していらっしゃるページを見て憧れていましたので、美容通の田村さんに少しでも近づけるように努力していきたいと思っています！」と、さらに意気込みを語る金村だった。

1月初旬に行われた撮影日の天候は、「わたし、晴れ女でもなく、雨女でもなく、“曇り女“なんです」という彼女の言葉どおり、雲が空を覆っていたが、いざ、メインカットのシューティングのタイミングで奇跡的に太陽が出現。カーテン越しのキラキラと輝く日差しを背景にした、ミラクルなビューティショットが撮影された。「一瞬でも太陽が出て本当によかった～！」と満面の笑みを見せてくれた金村だったが、この後はすぐに太陽が隠れてしまい、「”曇り女“のパワー恐るべし！」とスタッフたちと笑いながらの楽しい撮影となった。

取材時には、お正月休みのエピソードも披露した金村。「実は、お正月に仲良しの丹生明里とふたりでモルディブに旅行をしたんです。いつか行ってみたいと思っていた場所だったので、勇気を出して夢を叶えてきました（笑）」と、青く美しい海をバックに微笑むプライベート写真を披露。

そして、「モルディブのお土産です。皆さんで召し上がってください」と、たくさんのチョコレート菓子を差し入れた金村のその細やかな気遣いに、またまた感動したスタッフ一同だった。

