伝説のホラーゲームを実写映画化『リターン・トゥ・サイレントヒル』Prime Videoで5.15配信 第1作クリストフ・ガンズ監督が復帰
クリストフ・ガンズ監督作『リターン・トゥ・サイレントヒル』が、5月15日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定、キービジュアルが解禁された。併せて、「SILENT HILL」シリーズプロデューサーであり、作のExecutive Producerの岡本基氏、そしてゲームから映画までシリーズの音楽を手掛ける作曲家・山岡晃氏より、日本配信決定のメッセージが到着した。
【写真】メッセージを寄せたExecutive Producer・岡本基氏、作曲家・山岡晃氏
本作は、伝説のホラーゲーム『SILENT HILL 2』を実写映画化。実写映画化の第1作『サイレントヒル』（2006年）を手がけたクリストフ・ガンズ監督が20年ぶりに復帰。シリーズ最高傑作として名高い『SILENT HILL 2』を原典に、伝説的な戦慄とトラウマはそのままに、現代の観客に響く新たなサイコロジカルホラー映画が誕生した。
主演には『戦火の馬』のジェレミー・アーヴィン、ヒロインに『ジグソウ：ソウ・レガシー』のハンナ・エミリー・アンダーソンを迎え、霧と闇に包まれたサイレントヒルでの恐怖と絶望が、20年ぶりによみがえる。亡き妻からの手紙を受け取った主人公ジェイムスが、かつての思い出の地「サイレントヒル」へと足を踏み入れ、異形の怪物たちと対峙しながら、恐ろしい真実へと近づいていく。
キービジュアルは、巨大な三角形の鉄製のヘルメットを被った処刑人で、「SILENT HILL」を代表するクリーチャーである三角頭（ピラミッドヘッド）の勇ましい姿が写し出される。愛する妻を探す為、「サイレントヒル」の地に戻ったジェイムスの悪夢を体現したかのような、不気味なビジュアルに仕上がっている。
映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、Prime Videoにて5月15日0時より独占配信。
岡本氏、山岡氏のメッセージ全文は以下の通り。
＜メッセージ全文＞
■岡本基（KONAMI「SILENT HILL」シリーズプロデューサー、『リターン・トゥ・サイレントヒル』 Executive Producer）
『リターン・トゥ・サイレントヒル』が日本でもオンライン配信で楽しんでいただけることになり、うれしく思います。
この作品はゲームのリメイク版とは異なる解釈で作られたもう１つの『SILENT HILL 2』になります。クリストフ・ガンズ監督の大胆にして鋭い考察によって生まれた新解釈は、多くのファンにとって刺戟的であると同時に、『SILENT HILL 2』の本質を突いた納得性も高いストーリーになっていると思います。新解釈の提供によって、ファンの皆様の考察も捗ると思います。
2001年の原作ゲームに対して、忠実に作られた2024年のリメイク版ゲームと、大胆な新解釈で作られた映画版。どちらもお楽しみいただけるのは間違いありません。過去の映画シリーズ作品とあわせて、ぜひ本作をお楽しみください。
■山岡晃（作曲家）
『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、恐怖を描く作品であると同時に、人が抱える喪失や後悔、手放せない記憶に静かに向き合う映画だと感じています。
本作の音楽では、感情を強く導くことよりも、映像とともに自然に呼吸し、観る方それぞれの心に寄り添うことを大切にしました。怖さだけでなく、どこか切なく、観終わったあとも余韻が残るような体験として、この作品を受け取っていただけたら嬉しいです。
