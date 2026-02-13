A24『OCHI！』原点は『トトロ』『もののけ姫』？ 監督コメント＆場面写真解禁
ヘレナ・ツェンゲルが主演する映画『OCHI！ ‐オチ‐』より、アイザイア・サクソン監督がアイデアの原点を明かすインタビューコメントが到着。併せて、かわいいオチと個性的な人間たちの姿を捉えた場面写真が解禁された。
【写真】A24が贈る異彩のノスタルジック・ファンタジー『OCHI！ ‐オチ‐』場面写真ギャラリー
A24初の本格ファンタジーとなる本作は、孤独な少女と森にすむ不思議な生き物オチが出会い、言葉を超えて心を通わせていく癒しの物語。
解禁となった場面写真は8点。主人公ユーリ（ヘレナ・ツェンゲル）とその肩にちょこんと乗るオチの姿をはじめ、武装し行方不明となったユーリを探そうとする父マキシム（ウィレム・デフォー）と兄ペトロ（フィン・ウォルフハード）、娘の身を案じる羊飼いの母ダーシャ（エミリー・ワトソン）、そしてユーリが出会う小さなオチとは雰囲気が異なるオチの母マザーオチの姿が収められている。
アイザイア・サクソン監督は、彼が長年考え続けていた「子どもと異なる種の存在との出会いが、いかに人生を変える出来事になり得るか」をテーマに映画を作ることを決意したという。
物語のアイデアについてサクソン監督は「このテーマについて、過去の名作映画たちがたくさんのインスピレーションを与えてくれました。現実的で、地に足の着いた感情的な繋がりを感じさせる物語といった点では、ケン・ローチ監督の『ケス』や『ワイルド・ブラック／少年の黒い馬』、そして“子どもの内面を映し出す鏡”として不思議な生き物が登場し夢のような感覚を味わえるという点では『E.T.』と『となりのトトロ』を参考にしました。また私が大好きな『もののけ姫』からも色濃く影響を受けています。人間中心の視点を超え、自然そのものの価値を尊重する姿勢を示す重要な指針となりました」と日本を代表するアニメ映画からの影響を明かしている。
さらに主人公ユーリのキャラクター設定について、「私は、私たち人間が言語に頼ることに慣れすぎてしまったため、本能や感情的能力を失いかけているのではないかと常々考えているのです。だから私は、自分自身を表現する能力が失われたと感じている子供を主役にしたいと思いました。ユーリは自分の殻に閉じこもり、唯一のはけ口は絶叫系のブラック・メタル・ミュージックを聴くことです。そんな彼女が、ストレートで直感的で本能的な――何もかもが人間と正反対の生き物と出会ったとき、一体何が起こるだろう？オチのエネルギーがどんなふうにユーリの心を開いていくのだろう？と想像しながら物語を紡いでいきました」と語っている。
ムビチケオンライン券は本日2月13日発売開始となる。
映画『OCHI！ ‐オチ‐』は、4月3日より全国公開。
