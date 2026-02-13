なにわ男子・大西流星の最新美容事情をたっぷり！ 「MAQUIA」4月号に登場
2月20日発売の美容誌「MAQUIA（マキア）」（集英社）4月号の特別版表紙に、なにわ男子の大西流星が登場。インタビューでは5月号から始まる連載への意気込みを語っている。
【写真】大西流星『andBOY』vol.3表紙に！ クールな眼差しで魅了
これまでも「マキア」に登場するたび、驚くほどの“美容好きっぷり”が話題になっていた大西。5月号から、そんな大西の新連載がスタートすることが決定。今回の4月号では、そのプロローグとして「りゅちぇ（大西）の最新美容事情」をたっぷりと紹介する。
特集は、大西と美容との出合いやセルフメーク事情などのほか、自身のポーチ＆ポーチの中身を紹介するコーナーも。仕事に必須なアイテムがすべて入っているという「スタメンポーチ」と、「リップ専用ポーチ」の2個持ちをしているという大西。アイテムひとつひとつにきちんと“持ち歩く理由”があるという。
「“大西くん、メイク時間長そう”って言われることが多いけど、実はメンバーの中で1、2を争うくらい速いんですよ！」「ドラマの撮影などで使うリップの色が決まっている日はそれをポケットに入れていくだけなんですけど、雑誌やコンサート、バラエティのお仕事の日は沢山持っていないと落ち着かない（笑）」（以上すべて4月号インタビューから一部抜粋）。そんな本人の言葉からも、美容にかける並々ならぬ思いがあふれている。
5月号で始まる連載についても、「来月から僕の初めてのビューティ連載がいよいよスタートします！ お気に入りのコスメやメイクテクもお見せできるし、いろんなメイクさんとのコラボも楽しみ」「メイクをしたら”必ず自分を褒めてあげる”をルールに、これから僕と一緒にさらなるメイクの深みにハマりましょう！」（以上すべて4月号インタビューから一部抜粋）とメッセージを寄せた。
「MAQUIA」4月号は、集英社より2月20日発売。価格は特別版（表紙・大西流星）、通常版（表紙・堀田真由）ともに1100円。
