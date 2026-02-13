ロブチェン

◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）

　牡馬クラシック路線の“登竜門”となっている共同通信杯の枠順が２月１３日、確定した。

　デビュー２連勝でホープフルＳを制して、ここでもＧ１馬の貫禄を見せたいロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、６枠６番に決定した。

　２０年の有馬記念などＧ１・４勝を挙げた名牝クロノジェネシスの初子という超良血馬のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、７枠７番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）サノノグレーター　牡３　５７　横山　武史

（２）イージーライダー　牡３　５７　吉村　誠之助

（３）ガリレア　牡３　５７　石橋　脩

（４）ディバインウインド　牡３　５７　レイチェル・キング

（５）リアライズシリウス　牡３　５７　津村　明秀

（６）ロブチェン　牡３　５７　松山　弘平

（７）ベレシート　牡３　５７　北村　友一

（８）ラヴェニュー　牡３　５７　菅原　明良

（９）サトノヴァンクル　牡３　５７　佐々木　大輔