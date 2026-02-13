◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）

牡馬クラシック路線の“登竜門”となっている共同通信杯の枠順が２月１３日、確定した。

デビュー２連勝でホープフルＳを制して、ここでもＧ１馬の貫禄を見せたいロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、６枠６番に決定した。

２０年の有馬記念などＧ１・４勝を挙げた名牝クロノジェネシスの初子という超良血馬のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、７枠７番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）サノノグレーター 牡３ ５７ 横山 武史

（２）イージーライダー 牡３ ５７ 吉村 誠之助

（３）ガリレア 牡３ ５７ 石橋 脩

（４）ディバインウインド 牡３ ５７ レイチェル・キング

（５）リアライズシリウス 牡３ ５７ 津村 明秀

（６）ロブチェン 牡３ ５７ 松山 弘平

（７）ベレシート 牡３ ５７ 北村 友一

（８）ラヴェニュー 牡３ ５７ 菅原 明良

（９）サトノヴァンクル 牡３ ５７ 佐々木 大輔