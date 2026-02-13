男子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。2大会連続で銅メダルを獲得した。日本オリンピック委員会（JOC）公式Xは、表彰式の約4時間後に1枚の2ショット写真を投稿すると、ファンから「胸熱」などの声が上がっている。

銅メダルを右手に持ち、安堵したような様子でカメラに笑顔を見せる堀島。その右隣に立ち、銅メダルに手を差し出しているのは女子モーグルで五輪5大会連続入賞の上村愛子さんだ。今大会のモーグル中継での的確な解説が好評となっているレジェンドは、ニット帽の上にサングラスをかけ、満面の笑顔でカメラに目線を送っている

JOC公式Xが「フリースタイルスキー男子モーグル堀島行真選手 解説の上村愛子さんと」と記して画像を公開すると、2人の姿に様々な声が上がった。

「上村愛子さんとのツーショットが尊すぎて胸熱…」

「相変わらずお綺麗で」

「憧れのレジェンドの前で嬉しさと緊張な姿」

「素敵なお写真！！」

「上村愛子さんとの並びは胸熱…日本モーグルの歴史を感じる一枚ですね」

「愛子さんの変わらない笑顔がオリンピック中継で観られて嬉しいです」

4年に一度の大舞台の重みを知る2人の豪華ショットとなった。



（THE ANSWER編集部）