◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都・芝２２００メートル）

第１１９回京都記念の枠順が１３日、決定した。

昨年の菊花賞で２着のエリキング（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は５枠６番。強い４歳世代の一頭として、今年の始動戦を迎える。

去年の天皇賞・春覇者で、骨折からの復帰初戦となるヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は１枠１番。連覇のかかるヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は２枠２番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ヘデントール 牡５ ５９ クリストフ・ルメール

（２）ヨーホーレイク 牡８ ５８ トール・ハマーハンセン

（３）サフィラ 牝５ ５５ 西村 淳也

（４）エコロディノス 牡４ ５６ 池添 謙一

（５）バビット 牡９ ５７ 高杉 吏麒

（６）エリキング 牡４ ５７ 川田 将雅

（７）メイショウブレゲ 牡７ ５７ 太宰 啓介

（８）シェイクユアハート 牡６ ５７ 古川 吉洋

（９）ドクタードリトル 牡６ ５７ 団野 大成

（１０）リビアングラス 牡６ ５７ 田口 貫太

（１１）マイネルクリソーラ 牡７ ５７ 幸 英明

（１２）ジューンテイク 牡５ ５７ 藤岡 佑介