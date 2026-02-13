ＱＲコード決済ブランド「ＰａｙＰａｙ」とビザ・ワールドワイド・ジャパンはこのほど、戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表した。国内で圧倒的なシェアを持つ「ＰａｙＰａｙ」が、世界的な決済網を持つＶｉｓａと手を組み、年内にも米市場へ進出する。日本の利用者が使い慣れたアプリ一つで、海外でも買い物ができる環境が整いそうだ。

発表によると、ＰａｙＰａｙは新会社を通じて米国での事業を開始。カリフォルニア州など一部地域からネットワークを構築し、現地の店舗でＰａｙＰａｙによる決済を可能にする。外国人向けサービスは初めてとなる。これまでは海外渡航時にクレジットカードや現地の通貨を用意する必要があったが、今後は国内と同じ感覚でスマホをかざすだけで支払いが完結する。

国内の利用者にとっても利便性が向上する。両社はＶｉｓａの技術を活用し、ＰａｙＰａｙアプリ内の機能を刷新する。具体的には、「ＰａｙＰａｙ残高」「ＰａｙＰａｙカード」「ＰａｙＰａｙ銀行」といった複数の支払い手段を、一つの「Ｖｉｓａ認証情報」に集約。アプリ上で用途に合わせて支払い元を切り替え、Ｖｉｓａのタッチ決済などが利用できるようになる見通しだ。

また、加盟店側にも恩恵がある。訪日外国人が普段使っているＶｉｓａカードや連携アプリを使って、日本のＰａｙＰａｙ加盟店で支払いができる環境整備も進める。インバウンド需要の取り込みを狙う店舗は、新たな決済端末を導入せずに海外客の対応が可能になる点はメリット。キャッシュレス決済の利便性は、国境を越えて新たなフェーズに入った。