2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）に出場した米国のリュージュ代表ソフィア・カークビー選手（25）が、試合結果とは別に「選手村の話題の人物」として注目を集めた。自分を「最も魅力的な未婚女性」（most-eligible bachelorette）と称し、公開アプローチを始めたからだ。

カークビー選手は12日（韓国時間）にイタリア・コルティナダンペッツォで開催された2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のリュージュ女子2人乗りで5位に入った。

2024年の世界選手権で銀メダルと銅メダルを獲得したカークビー選手は、今回の五輪では目立った成績を残せなかったが、ファッション専門誌『ウィメンズ・ヘルス』や英国メディアのデイリーメールなどはカークビー選手を大々的に報じた。

これらのメディアは、カークビー選手が米国からイタリアに来る前に自身のSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に「五輪選手村で最も魅力的な独身女性が明日到着する」と投稿したと伝えた。

デイリーメールはカークビー選手について「今回の五輪競技場の外で金メダルを狙っている」と描写した。五輪公式SNSには「カークビーはリュージュ種目で成功と愛を共に求めている」という紹介文が掲載された。

カークビー選手は、SNSのフォロワー数が大会前は約2万3000人だったが、現在は2万9000人台にまで増加し、注目を集めている。カークビー選手はメディアとのインタビューで「600件以上の連絡を受け、バレンタインデーの14日に2件のデートの約束をした」との成果も伝えた。

さらに「もっと多くのデートの約束をすることもできる」と可能性を残しつつ、「ほとんどはファンから連絡が来ている。五輪出場選手とデートするかもしれない」と語った。