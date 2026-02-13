「本命チョコ」をくれた女子をガッカリさせる受け取り方９パターン
バレンタインに「本命チョコ」を渡されたら、誰だって動揺するもの。予想外の相手であれば、なおさらリアクションに困ってしまいますが、せめてその場では嫌な思いをさせないように応じたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『本命チョコ』をくれた女子をガッカリさせる受け取り方」をご紹介します。
【１】「今ちょっと忙しいんで」とやりとりを後回しにする
「これは振られたってことだなと理解して、再チャレンジはしなかった」（20代女性）というように、言葉が足りないと、取り返しのつかない事態を招いてしまいそうです。あとで受け取りたいなら、日時を提案し、きちんと約束を取り付けてからその場を離れましょう。
【２】「ロッカーに入れといてよ」と直接の受け渡しを避ける
「こっちはドキドキなのに、向こうはその程度の期待感なのか…とガックリきた」（10代女性）というように、面と向かって受け取ることを拒否すると、気持ちの温度差を感じさせてしまうようです。相手の立場に立って、思いやりのある行動を取りたいものです。
【３】「俺に？なんで？」と驚きをあらわにする
「オロオロしてばかりでなかなか話が進まないから、イラッとした」（20代女性）というように、頭が真っ白になってまともな会話ができなくなると、「頼りない」と評価がガタ落ちしそうです。匙を投げられる前に、急いで状況を把握して態勢を立て直しましょう。
【４】「人に見られたくないから」と足早にその場を立ち去る
「置いてきぼりにされた私の気持ちも考えてほしかった…」（10代女性）というように、人目を気にしてぞんざいな対応をするのもまずそうです。申し訳なく感じたら、あとからでも「さっきは照れくさくて…」などと謝ると、許してもらえるかもしれません。
【５】「本命だけでこれで３個目だよ」と手慣れた様子で応対する
「『君は大勢の中の一人にすぎない』と言われた気がして、悲しかった」（20代女性）というように、無神経な発言で女性を傷つけてしまうケースです。今がたまたま「モテ期」なだけかもしれないので、図に乗らず、一人ひとりと誠実に向き合いましょう。
【６】「俺、甘いもの苦手なんだよね…」と思わず渋い顔をする
「この場面でそれ言っちゃうんだ…と相手の幼稚さにガッカリした」（20代女性）というように、チョコが嫌いだからといって正直にその旨を伝えると、人間性を疑われてしまいそうです。女性の気持ちを尊重して喜んでみせるのが、大人の男として正解でしょう。
【７】「箱ちいさっ！」ととっさにネガティブな感想を口走る
「第一声がそれ？とカチンと来た」（10代女性）というように、チョコ本体に目を奪われ、そのうえ選り好みするかのような発言をしたら、ムッとされるのも無理ないでしょう。「冗談だよ」とさっさと前言を撤回して、真摯な態度で仕切り直したいところです。
【８】「サンキュー」と義理チョコと同じように軽く受け流す
「わざわざ二人きりのときを狙ったのに、緊張して損した」（20代女性）というように、薄々でも「本命かな？」と感じたら、それに見合う振る舞いを返したほうがよさそうです。好印象を残して損はないので、義理か本命か迷ったら、とりあえず丁寧に受け取りましょう。
【９】「あ、どうも…」と固い表情でそっけなく受け取る
「もしかして迷惑だった？と不安になった」（10代女性）というように、なにを言えばいいのか分からずドライな対応をすると、相手を困惑させてしまいそうです。勇気を振り絞って渡してくれたはずなので、最低限、お礼くらいは述べましょう。
対応を誤ると、せっかくのチャンスをみすみす見逃すことにもなりかねません。自分のためにも相手のためにも、誠意ある対応を心がけましょう。（安藤美穂）
