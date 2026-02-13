IS:SUE、RIN復帰後初“完全体ステージ”「生きる希望のひとつになれたら」 1stアルバムリリースをサプライズ発表
4人組ガールズグループ・IS:SUEが12日、公式YouTubeチャンネルにてスペシャル生配信『IS:SUE Special YouTube Live Show』に実施。静養のため活動を休止していたRINが活動再開を発表後、初のステージとなった。
【ライブ写真】完全体！美しさが増したIS:SUE
「まもなく配信が始まります」という表示が消えた後、映し出されたのはカラフルなビームライトに照らされたステージ。そして、デビューショーケースと同じ登場サウンドが会場に鳴り響く。IS:SUEのデビュー日を想起させる演出の中、姿を現したのは完全体のIS:SUE。この日の衣装は、メンバー各々の個性が表現されたモノトーンの新衣装だった。そして「IS:SUE IS COMING」というアナウンスのもと、ポーズを決める4人が映し出された。
まず披露したのは、最新ナンバー「Super Luna」。4人でのパフォーマンスは初となる。4人が中央で片手を交差させ、天へと伸ばしていく姿から始まるパフォーマンスは終始麗しく、新たなフェーズへと進んでいくパワーアップしたIS:SUEの強さを感じさせた。
続いて披露したのはデビューショーケースでも披露され、これまでIS:SUEとファンをつないできた“約束”の曲「STATIC」。ファンへの「感謝」と「これからも変わらない気持ち」が込められた歌詞を、かみしめるように歌う4人の姿は、この楽曲がIS:SUEとREBORN（ファンネーム）をつないできたことを再確認させた瞬間だった。
トークパートではリーダー・NANOの合図で声を合わせて「One of a kind！We are IS:SUE.」とあいさつ。今回のステージで、本格復帰したRINが「REBORN、ただいま〜！」と満面の笑みで手を振った。これにはNANO・YUUKI・RINOの3人も「おかえりー！」と待ちわびていたファンの声を代弁するかのように大きな声で応えた。
RINOは「何を伝えようかと考えた結果、本当に感謝の言葉しか出てこないです。私たちを信じてずっと待ってくださったREBORNの皆さん、ずっと隣で活動してくれた3人のメンバー、傍で支えてくださったIS:SUEチームに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。YUUKIも「本当に感謝しても、しきれないです。私たちはアーティストとして活動させてもらっているので、こうしていただいた愛を音楽で返していきながら、みんなの日常に寄り添える存在になっていきたいです！」と宣言。NANOも関わるすべての人への感謝を伝えた後に「4人でたくさん恩返ししていきたいなというふうに思っています。 ぜひ私たちに期待していてください！私たちもいつでも皆さんの味方です！」と話した。
そして、RINは「IS:SUEとしての場所を守り続けてくれて、ずっと駆け抜けてくれたメンバー、本当にありがとう」と3人の方を向き深々とお辞儀。続けて、活動を離れていた期間の心境を率直に語った。「離れている間、不安になったり、立ち止まったりしながらいろんなことを考えました。もしも今、この配信を見ている方の中で、心が暗くなっている方がいたら、私たちが生きる希望のひとつになれたらなと思っています」と力強く呼びかけた。
さらに、「人生には、白黒にしか見えないような時期もあります。でも、そういう時期の中でも、少しずつ色を取り戻していける力が、私たちの中にはきっとある。月が暗闇の中で輝くように、痛みや不安があるからこそ、優しさや希望が生まれていくのかもしれません」と、自身の想いを重ねた。そして、「昨日よりほんの少しでも前進できたなら、それは大きな一歩です。少しも進めなかった日があっても、大丈夫」と静かに言葉を重ね、会場と画面の向こうへ温かなエールを送った。最後に、「周りと比べる必要も、完璧である必要もない。今のあなたのままでいい。私も私のままで、今日からまた活動して生きていきます」と誇らしげに語った。
IS:SUEは5月20日に1stアルバム『QUARTET』をリリースすることをサプライズ発表した。
