「美人すぎる」「時が止まっている」宮沢りえ、『徹子の部屋』に登場 過去出演のVTRでSNS反響
俳優の宮沢りえ（52）が12日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』に出演。過去に出演したVTRが放送され、SNS上で反響が寄せられた。
【番組カット】鶴瓶＆さんまと！笑顔でトークする宮沢りえ
宮沢は艶やかな和装姿で登場。番組では宮沢が過去に放送した1998年（宮沢当時24歳）2001年（28歳）、07年（34歳）のVTRが放送された。
見終えた宮沢は「人生を振り返っているみたい。今は一日の軸が子どもにいって、子どもファーストの時間になった」と話した。
過去の姿や現在も変わらぬ宮沢の美貌にSNSでは「美人すぎる」「時が止まっている」などのコメントが寄せられた。
