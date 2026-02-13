宮沢りえ （C）ORICON NewS inc.

　俳優の宮沢りえ（52）が12日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年　超豪華！芸能界総出でお祝いSP』に出演。過去に出演したVTRが放送され、SNS上で反響が寄せられた。

　宮沢は艶やかな和装姿で登場。番組では宮沢が過去に放送した1998年（宮沢当時24歳）2001年（28歳）、07年（34歳）のVTRが放送された。

　見終えた宮沢は「人生を振り返っているみたい。今は一日の軸が子どもにいって、子どもファーストの時間になった」と話した。

　過去の姿や現在も変わらぬ宮沢の美貌にSNSでは「美人すぎる」「時が止まっている」などのコメントが寄せられた。