横浜流星、『名探偵コナン』劇場版で声優初挑戦 せりふ暗記で再収録、高山みなみが直接指導も
劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）のゲスト声優が発表され、俳優の横浜流星が声優に初挑戦することが明らかになった。横浜は物語のキーパーソンとなるエンジニア・大前一暁（おおまえ・かずあき）役を務める。
【画像】真剣な表情でアフレコを見学する横浜流星
原作・青山剛昌による人気漫画『名探偵コナン』は、コミックス累計発行部数2.7億部を突破し、テレビアニメは放送1100回を超える国民的シリーズ。昨年公開された劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』は興行収入147.4億円を記録し、邦画初となる3年連続100億円突破という快挙を達成（興行通信社調べ）するなど、その勢いはますます加速している。
最新作の舞台は神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れたコナンたちの前に、暴走する謎の“黒いバイク”が出現。神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速らとともに、史上最速（リミットブレイク）のバトルミステリーが展開される。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（25年）、邦画実写映画歴代No.1興行収入を記録した『国宝』（25年）などに出演する国宝級俳優が、国民的アニメの劇場版にも爪痕を残す。
横浜が演じる大前一暁は、最先端の運転アシストシステムを搭載した白バイ「エンジェル」の開発者。温厚な外見の裏に、技術への強い信念を秘めたキャラクター。今回のオファーを受けて、「日本のアニメ業界の盛り上がりというのは、日本人としても誇りに思いますし、コナンという作品は世代を超えて長く愛されている作品ですので、そこに挑戦させていただけることは光栄に思いました」と、喜びのコメントを寄せている。
テレビアニメのアフレコ現場を見学した横浜は、「我々は身体すべてを使って表現をする一方で、声優さん方は声だけで表現する。決まった画の中で、声だけで深さや立体感を表現する声優さんたちに、圧倒されましたし、感銘を受けました」と、声優陣への深い敬意を込めて語った。
自身の収録後にはさらなる完成度を求め、自ら再収録を打診したという横浜。2度目の収録では、演技に集中するため自身のせりふをすべて暗記して臨むなど並々ならぬ覚悟を見せたという。横浜は、「自分ができることはなんだと考えた時に、声優としては新人なので、まずは“せりふを覚える”そこから始めないとスタートラインにも立てないと思いました」と、真摯（しんし）な思いを明かしている。
そんな横浜の熱量に応え、コナン役の高山みなみがアフレコ現場に足を運び、直接指導。横浜は、「非常に難しかったですが、収録には高山みなみさんも立ち会ってくださり、アドバイスをいただきながら臨めたので、本当に感謝しています」と振り返り、さらに「自分のできることは全てやったつもりです！」と、と語っている。
横浜が演じる新キャラクターが、コナンや萩原千速とどのように関わり、物語にどんな波紋をもたらすのか。さらに、ゲスト声優第2弾の発表が近日中に予定されている。
■横浜流星のコメント
世代を超えて長く愛されている『名探偵コナン』という作品に挑戦させていただき、光栄に思います。
「大前一暁」は、自身が研究する運転アシストシステムに熱い想いを持ったエンジニアです。
TVアニメのアフレコ現場を見学し、決まった画の中で、声だけで深さや立体感を表現する声優さんたちに、圧倒されましたし感銘を受けました。
自身のアフレコ収録には高山みなみさんも立ち会ってくださり、アドバイスをいただきながら収録に臨めたので、本当に感謝しています。自分のできることは全てやったつもりです！横浜を舞台に巻き起こる限界突破のハイスピードアクションをお楽しみに！
■プロデューサー：近藤秀峰・吉田剛志・岡田悠平による起用理由コメント
ある時は逃亡者、ある時は江戸のメディア王、ある時は歌舞伎役者。空手で培ったアクションもこなす。作品ごとに違う表情で観る人の印象を更新し続ける横浜流星さんは、今最も輝く俳優の一人。そんな横浜さんならコナンたちとどう絡むのか──それが見たくてオファーしました。横浜が舞台だから横浜さん、ではありません！
アフレコではせりふを完璧に覚え、台本を持たず画面だけを見つめ芝居に没頭する姿に圧倒されました。横浜さんが命を吹き込んだ最新鋭の白バイ「エンジェル」の開発者・大前が物語にどう関わるのか、ぜひ劇場でお確かめください。
