年齢を重ねてもスポーツやアウトドアを思いっきり楽しめる体になる為にすべきこととは！？【体幹の話】

年齢を重ねてもスポーツやアウトドアを思いっきり楽しめる体になる為にすべきこととは！？

バランスのよいブレない体はけがをしにくい

電車に乗り遅れそうになったので走ったら転んだ、急に飛び出してきた自転車をよけようとして捻挫をした、子どもの運動会に出て走り、派手に転倒してしまったなど、働き盛りの世代でも思わぬときにけがをすることがあります。

日常生活が不自由になって仕事にも支障をきたし、楽しみにしていた休日も台無しにしてしまうけが。できることなら避けたいですね。

体のバランスが崩れたときに踏ん張れずに転ぶ、あるいは捻挫などにつながってしまうのは、体幹が弱くなっている証拠です。さらに、体がゆがんで筋力のバランスが崩れていたり、筋肉の柔軟性が低下していたりすると、些細なことでもけがをしやすくなります。

体幹トレーニングは、体幹の筋力はもちろん、柔軟性やバランス力を高めることを目的としています。日常生活で意識的に使うことのないインナーマッスルが目覚めると、体のバランス力が高まります。

すると、体の中心に一本の芯が通ったような、ブレない軸をつくることができます。体幹部が安定して、多少の揺れや衝撃ではびくともしない体へと変化します。

筋肉同士の連動もよくなり、あらゆる動作もスムーズになって、反射的に危険を回避できるようになります。思わぬけがをすることもなく、日常生活からスポーツ、アウトドアまで思う存分楽しめるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体幹の話』著者：木場克己