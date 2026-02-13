ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）が一塁をメインに起用される見通しであることを１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州でキャンプを行う１５球団の監督、球団幹部が集まって取材に応じる「メディアデー」で、ホワイトソックスのバーフィールドＧＭ補佐が明かした。

ヤクルト時代の１９、２０年は一塁での起用も多かったが、２１年以降は三塁がメインだった。アリゾナ州グレンデールの球団施設での自主トレをスタートさせた８日（同９日）も三塁でノックを受けるなど、もっとも慣れ親しんだポジションだ。

だが、バーフィールドＧＭは「（アリゾナに来て）最初の数日は三塁でノックを受けていた。多分、彼が最も慣れているポジションなんだろうね。一塁を守ることは挑戦だ。あまり経験のないポジションだからね。でも昨日はスタッフと一緒に練習した。シーズン開幕までに一塁に慣れさせるために、より多くの機会を与えるつもりだよ」と説明。三塁は昨季７６試合に先発した２６歳のバルガスが務めているとあって、一塁がメインになる可能性が高そうだ。

守備力には課題がある一方で打撃力には大きな期待をかけており「ミスショットでも球場を飛び出すような打球を打つからね。長打力は期待できるだろう」と太鼓判を押していた。