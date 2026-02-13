2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が13日までに自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの実況解説陣との記念撮影を投稿した。

自身のインスタグラムで「ミラノコルティナ五輪2026フィギュアスケート競技解説者のチームメイト！」と題してつづり始めた。

「鈴木明子ちゃんと町田樹くんはソチ五輪で一緒に出場した仲間でもあります！！」と、今大会の解説を務める元日本代表の町田樹氏、鈴木明子さんとの3ショットを投稿した。

そして「ここからはフィギュアスケート個人戦が始まります！！アイスダンスも感動した。。。全力応援！！」と実況を務めるフジテレビ・中村光宏アナウンサー、テレビ朝日・大西洋平アナウンサーとの5ショットも公開した。

ネットでは「感動の再来」「皆さん最高！」「御三方の解説は本当に新時代を感じさせる世界を変える解説でした」「局や国境の垣根を超えたフィギュアファミリー素敵」「ソチ五輪のメンバー再集結ですね！」「胸熱写真」などの声が上がった。